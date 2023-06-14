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Мбаппе близький до переїзду до Мадрида: "Реал" приготував гроші за гравця

14 червня 2023 09:53
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Мбаппе близький до переїзду до Мадрида: "Реал" приготував гроші за гравця
Мбаппе та Доннарумма святкують перемогу. Фото: REUTERS/Pascal Rossignol
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Керівництво "ПСЖ" чекає на вигідну пропозицію щодо трансферу Кіліана Мбаппе від інших клубів. У Парижі вже змирились з потенційною втратою своєї головної зірки.

Мадридський "Реал" залишається головним претендентом на футболіста, повідомляє Marca.

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Тиждень тому Кіліан Мбаппе попередив "ПСЖ" про небажання продовжувати контракт із клубом. Його нинішня угода діє до літа 2024 року. Французькому клубу доводиться поспішати, аби вигідно продати 24-річного футболіста.

"Реал" вже готується до трансферу Мбаппе

Президент "королівського клубу" Флорентіно Перес давно мріє запросити Кіліана Мбаппе на "Сантьяго Бернабеу". Сторони довго вели переговори минулого літа, але тоді форвард вирішив залишитися в Парижі. Мбаппе забив за сезон 41 гол, виграв чемпіонат Франції та зрозумів, що настав час для змін.

Кіліан Мбаппе
Кіліан Мбаппе проривається до воріт. Фото: REUTERS/Pascal Rossignol

Як і раніше, "Реал" є головним претендентом на Кіліана. Мбаппе з дитинства більше за мадридський клуб, а його кумиром був Зінедін Зідан. Флорентіно Перес знав про те, що форвард не продовжуватиме контракт із "ПСЖ", а тому не формував переговори з "Тоттенгемом" щодо трансферу Харрі Кейна.

Перес готовий виділити на трансфер Мбаппе 200 млн євро. Саме стільки "ПСЖ" розраховує отримати за свого лідера. Переговори між клубами вже розпочалися. Французький голеадор може переїхати до Мадриду після матчів збірних.

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