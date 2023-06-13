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Мбаппе уйдет из "ПСЖ" не в "Реал": появился новый претендент

13 июня 2023 16:09
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Мбаппе уйдет из "ПСЖ" не в "Реал": появился новый претендент
Килиан Мбаппе задумался над будущим. Фото: REUTERS/Benoit Tessier
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

В ближайшие недели новости о будущем форварда Килиана Мбаппе будут доминировать в информационном поле изданий, которые пишут о спорте. У "ПСЖ" почти нет шансов сохранить игрока, но это не значит, что француз уйдет в "Реал". 

Появился еще один претендент на капитана сборной Франции, сообщает ВВС

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Килиан Мбаппе хочет сменить клуб. Текущий контракт 24-летнего футболиста с "ПСЖ" истекает в конце следующего сезона. В соглашении есть опция продления еще на год. Мбаппе должен был до 31 июля сообщить руководству клуба о том, собирается ли он продлить контракт до 2025 года. 

Игрок сборной Франции написал письмо президенту "ПСЖ", в котором сообщил о желании уйти. Уже через год он может бесплатно покинуть "ПСЖ". Это также означает, что форвард получит право заключить предварительное соглашение с другим клубом с января следующего года.

Новый претендент на Мбаппе 

"ПСЖ" готов продать своего лидера этим летом, несмотря на то, что потеряет также Неймара и Лионеля Месси, двух других звездных футболистов. Мадридский "Реал" давно приглашает Килиана Мбаппе на "Сантьяго Бернабеу". Год назад француз удивил многих болельщиков, отказавшись от переезда в Испанию. 

Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе на тренировке. Фото: REUTERS/Christian Hartmann

Между тем катарский банкир шейх Джассим бин Хамад аль Тани попытается добиться подписания Мбаппе этим летом. Бизнесмен почти завершил сделку по приобретению английского "Манчестер Юнайтед" и хочет сделать его одним из лучших клубов мира.

Катарец готов пригласить в команду звезд мирового футбола во главе с Мбаппе и Неймаром. Капитан сборной Франции зарабатывает около миллиона фунтов стерлингов в неделю. "Реал" не сможет платить игроку такую зарплату, зато новый владелец "МЮ" готов это сделать. 

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