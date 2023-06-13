Мбаппе залишить "ПСЖ" не заради "Реала": з'явився новий претендент

Кіліан Мбаппе замислився над майбутнім. Фото: REUTERS/Benoit Tessier

Найближчими тижнями новини про майбутнє форварда Кіліана Мбаппе домінуватимуть в інформаційному полі видань, які пишуть про спорт. "ПСЖ" майже не має шансів зберегти гравця, але це не означає, що француз піде в "Реал".

З'явився ще один претендент на капітана збірної Франції, повідомляє BBC.

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Кіліан Мбаппе хоче змінити клуб. Поточний контракт 24-річного футболіста з "ПСЖ" спливає наприкінці наступного сезону. В угоді є опція продовження ще на рік. Мбаппе мав до 31 липня повідомити керівництво клубу про те, чи збирається він продовжити контракт до 2025 року.

Гравець збірної Франції написав листа президенту "ПСЖ", в якому повідомив про бажання піти. Вже за рік він може безкоштовно покинути Париж. Це також означає, що форвард отримає право укласти попередню угоду з іншим клубом із січня наступного року.

Новий претендент на Мбаппе

"ПСЖ" готовий продати свого лідера цього літа, попри те, що втратить також Неймара та Ліонеля Мессі, двох інших зіркових футболістів. Мадридський "Реал" давно запрошує Кіліана Мбаппе на "Сантьяго Бернабеу". Рік тому француз здивував багатьох уболівальників, відмовившись від переїзду до Іспанії.

Кіліан Мбаппе на тренуванні. Фото: REUTERS/Christian Hartmann

Тим часом катарський банкір шейх Джасім бін Хамад аль Тані спробує домогтися підписання Мбаппе цього літа. Бізнесмен майже завершив операцію з придбання англійського "Манчестер Юнайтед" і хоче зробити його одним із найкращих клубів світу.

Катарець готовий запросити до команди зірок світового футболу на чолі з Мбаппе та Неймаром. Капітан збірної Франції заробляє близько мільйона фунтів стерлінгів на тиждень. "Реал" не зможе платити гравцеві таку зарплату, натомість новий власник "МЮ" готовий це зробити.

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