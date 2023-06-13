Лидер "Шахтера" бесплатно уйдет в другой клуб

Манор Соломон в "Фулхэме". Фото: Reuters/Andrew Boyers

Международная федерация футбола (ФИФА) приняла решения, последствия которого лишат донецкий "Шахтер" ценного актива. Полузащитник сборной Израиля Манор Соломон бесплатно уйдет из украинского клуба.

Согласно постановлению ФИФА, игрок фактически освобожден от контрактных обязательств с "горняками", сообщает The Athletic.

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Манор Соломон не вернется в Украину. 23-летний футболист продолжит карьеру в английской Премьер-лиге. Правила ФИФА позволяют ему отказаться от соблюдений условий контракта с донецким "Шахтером".

Соломон со своей девушкой празднуют окончание сезона. Фото: REUTERS/Hannah Mckay

Скандал вокруг футболиста

Военные действия в Украине позволили легионерам из местных клубов уходить из команд, фактически расторгая контракты в одностороннем порядке. В УПЛ остались считанные зарубежные игроки, которые предпочли и дальше выполнять свои обязательства.

Манор Соломон был одним из ведущих футболистов "Шахтера", но летом прошлого года он ушел в аренду в английский "Фулхэм". По сути, "горняки" никак не могли удержать ценного игрока.

Контракт Соломона с "Шахтером" действует до конца года, однако Манор уже сейчас может присоединиться к другому клубу на постоянной основе. "Фулхэм" хочет сохранить израильского футболиста, но на него претендует еще и "Тоттенхэм". Руководство "Шахтера" собирается добиться справедливости в суде.

Напомним, полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков может перейти в одну из английских команд.

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