Йовичевич уволен из "Шахтера": появилось подтверждение

Игор Йовичевич во время матча. Фото: УНИАН

Донецкий "Шахтер" начнет сезон 2023/2024 под руководством нового тренера. Игор Йовичевич покидает команду, которую сделал чемпионом Украины.

Отставку Йовичевича подтверждает хорватское издание Jutarnji List.

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Хорватский специалист Игор Йовичевич проработал главным тренером донецкого "Шахтера" всего один сезон. 49-летний наставник сделал "горняков" чемпионом Украины, однако это не убедило руководство клуба в целесообразности продолжения сотрудничества с тренером.

Увольнение Йовичевича

Впервые слухи о скором уходе хорватского тренера появились перед одним из последних туров чемпионата Украины. Незадолго до матча "Шахтера" с "Зарей" журналисты сообщили, что летом на смену Игору Йовичевичу придет наставник луганской команды Патрик ван Леувен. В "Шахтере" опровергли эту информацию, но после окончания сезона слухи возобновились.

Игор Йовичевич радуется победе. Фото: УНИАН

Теперь уже и хорватское издание сообщает, что Йовичевич уходит из "Шахтера". О новом месте работы тренера пока ничего не известно. Украина остается близкой страной для наставника. Он защищал цвета "Карпат", начинал в этом клубе тренерскую карьеру, позже работал в "Днепре-1". Йовичевич владеет украинским языком.

Согласно слухам, есть несколько кандидатур на смену Йовичевичу в "Шахтере".

Патрик ван Леувен — главный тренер луганской "Зари".

Арне Слот — наставник "Фейеноорда", который выбил "Шахтер" из Лиги Европы.

Дженнаро Гаттузо — последним местом работы была испанская "Валенсия".

Винченцо Итальяно — вывел "Фиорентину" в финал Лиги Конференций-2023.

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