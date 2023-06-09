Йовичевич уволен из "Шахтера": появилось подтверждение
Донецкий "Шахтер" начнет сезон 2023/2024 под руководством нового тренера. Игор Йовичевич покидает команду, которую сделал чемпионом Украины.
Отставку Йовичевича подтверждает хорватское издание Jutarnji List.
Хорватский специалист Игор Йовичевич проработал главным тренером донецкого "Шахтера" всего один сезон. 49-летний наставник сделал "горняков" чемпионом Украины, однако это не убедило руководство клуба в целесообразности продолжения сотрудничества с тренером.
Увольнение Йовичевича
Впервые слухи о скором уходе хорватского тренера появились перед одним из последних туров чемпионата Украины. Незадолго до матча "Шахтера" с "Зарей" журналисты сообщили, что летом на смену Игору Йовичевичу придет наставник луганской команды Патрик ван Леувен. В "Шахтере" опровергли эту информацию, но после окончания сезона слухи возобновились.
Теперь уже и хорватское издание сообщает, что Йовичевич уходит из "Шахтера". О новом месте работы тренера пока ничего не известно. Украина остается близкой страной для наставника. Он защищал цвета "Карпат", начинал в этом клубе тренерскую карьеру, позже работал в "Днепре-1". Йовичевич владеет украинским языком.
Согласно слухам, есть несколько кандидатур на смену Йовичевичу в "Шахтере".
- Патрик ван Леувен — главный тренер луганской "Зари".
- Арне Слот — наставник "Фейеноорда", который выбил "Шахтер" из Лиги Европы.
- Дженнаро Гаттузо — последним местом работы была испанская "Валенсия".
- Винченцо Итальяно — вывел "Фиорентину" в финал Лиги Конференций-2023.
Напомним, украинец Михаил Мудрик все еще может перейти в "Арсенал".
Трансфер Харри Кейна дорого будет стоить "Реалу": английский "Тоттенхэм" назвал цену на игрока.
Форвард Роман Яремчук может перейти в клуб АПЛ и будет играть с другим украинцем.
Жена Криштиану Роналду пришла на семейный праздник в откровенном наряде.
Лидер "Динамо" Николай Шапаренко может перейти в один из европейских клубов.
Известный футболист "Динамо" признался, почему ушел из киевского клуба.