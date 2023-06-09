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Йовичевич уволен из "Шахтера": появилось подтверждение

9 июня 2023 14:50
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Йовичевич уволен из "Шахтера": появилось подтверждение
Игор Йовичевич во время матча. Фото: УНИАН
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Донецкий "Шахтер" начнет сезон 2023/2024 под руководством нового тренера. Игор Йовичевич покидает команду, которую сделал чемпионом Украины. 

Отставку Йовичевича подтверждает хорватское издание Jutarnji List

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Хорватский специалист Игор Йовичевич проработал главным тренером донецкого "Шахтера" всего один сезон. 49-летний наставник сделал "горняков" чемпионом Украины, однако это не убедило руководство клуба в целесообразности продолжения сотрудничества с тренером. 

Увольнение Йовичевича 

Впервые слухи о скором уходе хорватского тренера появились перед одним из последних туров чемпионата Украины. Незадолго до матча "Шахтера" с "Зарей" журналисты сообщили, что летом на смену Игору Йовичевичу придет наставник луганской команды Патрик ван Леувен. В "Шахтере" опровергли эту информацию, но после окончания сезона слухи возобновились. 

Игор Йовичевич
Игор Йовичевич радуется победе. Фото: УНИАН

Теперь уже и хорватское издание сообщает, что Йовичевич уходит из "Шахтера". О новом месте работы тренера пока ничего не известно. Украина остается близкой страной для наставника. Он защищал цвета "Карпат", начинал в этом клубе тренерскую карьеру, позже работал в "Днепре-1". Йовичевич владеет украинским языком. 

Согласно слухам, есть несколько кандидатур на смену Йовичевичу в "Шахтере". 

  • Патрик ван Леувен — главный тренер луганской "Зари". 
  • Арне Слот — наставник "Фейеноорда", который выбил "Шахтер" из Лиги Европы. 
  • Дженнаро Гаттузо — последним местом работы была испанская "Валенсия". 
  • Винченцо Итальяно — вывел "Фиорентину" в финал Лиги Конференций-2023. 

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