Йовичевича звільнено з "Шахтаря": з'явилося підтвердження

Ігор Йовичевич під час матчу. Фото: УНІАН

Донецький "Шахтар" розпочне сезон 2023/2024 під керівництвом нового тренера. Ігор Йовичевич залишає команду, яку зробив чемпіоном України.

Відставку Йовичевича підтверджує хорватське видання Jutarnji List.

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Хорватський спеціаліст Ігор Йовичевич пропрацював головним тренером донецького "Шахтаря" лише один сезон. 49-річний наставник зробив "гірників" чемпіоном України, проте це не переконало керівництво клубу у доцільності продовження співпраці з тренером.

Звільнення Йовичевича

Вперше чутки про швидкий відхід хорватського тренера постали перед одним з останніх турів чемпіонату України. Незадовго до матчу "Шахтаря" із "Зорею" журналісти повідомили, що влітку на зміну Ігору Йовичевичу прийде наставник луганської команди Патрік ван Леувен. У "Шахтарі" спростували цю інформацію, але після закінчення сезону чутки поновилися.

Ігор Йовичевич радіє перемозі. Фото: УНІАН

Тепер уже й хорватське видання повідомляє, що Йовичевич йде з "Шахтаря". Про нове місце роботи тренера поки що нічого не відомо. Україна залишається близькою для наставника країною. Він захищав кольори "Карпат", розпочинав у цьому клубі тренерську кар'єру, пізніше працював у "Дніпрі-1". Йовичевич володіє українською мовою.

Згідно з чутками, є кілька кандидатур на зміну Йовичевичу у "Шахтарі".

Патрік ван Леувен — головний тренер луганської "Зорі".

Арне Слот — наставник "Феєнорда", який вибив "Шахтар" з Ліги Європи.

Дженнаро Гаттузо — останнім місцем роботи була іспанська "Валенсія".

Вінченцо Італіяно — вивів "Фіорентину" у фінал Ліги Конференцій-2023.

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