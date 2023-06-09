Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Cпорт arrow Йовичевича звільнено з "Шахтаря": з'явилося підтвердження arrow

Йовичевича звільнено з "Шахтаря": з'явилося підтвердження

9 червня 2023 14:50
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Йовичевича звільнено з "Шахтаря": з'явилося підтвердження
Ігор Йовичевич під час матчу. Фото: УНІАН
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Донецький "Шахтар" розпочне сезон 2023/2024 під керівництвом нового тренера. Ігор Йовичевич залишає команду, яку зробив чемпіоном України.

Відставку Йовичевича підтверджує хорватське видання Jutarnji List.

Читайте також:

Хорватський спеціаліст Ігор Йовичевич пропрацював головним тренером донецького "Шахтаря" лише один сезон. 49-річний наставник зробив "гірників" чемпіоном України, проте це не переконало керівництво клубу у доцільності продовження співпраці з тренером.

Звільнення Йовичевича

Вперше чутки про швидкий відхід хорватського тренера постали перед одним з останніх турів чемпіонату України. Незадовго до матчу "Шахтаря" із "Зорею" журналісти повідомили, що влітку на зміну Ігору Йовичевичу прийде наставник луганської команди Патрік ван Леувен. У "Шахтарі" спростували цю інформацію, але після закінчення сезону чутки поновилися.

Ігор Йовічевіч
Ігор Йовичевич радіє перемозі. Фото: УНІАН

Тепер уже й хорватське видання повідомляє, що Йовичевич йде з "Шахтаря". Про нове місце роботи тренера поки що нічого не відомо. Україна залишається близькою для наставника країною. Він захищав кольори "Карпат", розпочинав у цьому клубі тренерську кар'єру, пізніше працював у "Дніпрі-1". Йовичевич володіє українською мовою.

Згідно з чутками, є кілька кандидатур на зміну Йовичевичу у "Шахтарі".

  • Патрік ван Леувен — головний тренер луганської "Зорі".
  • Арне Слот — наставник "Феєнорда", який вибив "Шахтар" з Ліги Європи.
  • Дженнаро Гаттузо — останнім місцем роботи була іспанська "Валенсія".
  • Вінченцо Італіяно — вивів "Фіорентину" у фінал Ліги Конференцій-2023.

Нагадаємо, українець Михайло Мудрик все ще може перейти до "Арсеналу".

Трансфер Харрі Кейна дорого коштуватиме "Реалу": англійський "Тоттенгем" назвав ціну на гравця.

Форвард Роман Яремчук може перейти до клубу АПЛ та гратиме з іншим українцем.

Дружина Кріштіану Роналду прийшла на сімейне свято у відвертому вбранні.

Лідер "Динамо" Микола Шапаренко може перейти до одного з європейських клубів.

Відомий футболіст "Динамо" зізнався, чому пішов із київського клубу.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

16:15 До чого сниться кров: значення і тлумачення сну

22:25Коли можна відмовитися від отримання повістки: є тільки два випадки

06:10 Нові тарифи на електрику: малозабезпечені та мільйонери платитимуть єдину ціну

Новина з фото

01:56 Пригожин висміяв РФ, яка видала знищені українські комбайни за танки Leopard

Новина з фото

01:11Україною ширилась повітряна тривога

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

10:41 Циганков замінить Беллінгема: що відомо

22:25Кого цього літа не призвуть до ЗСУ: роз’яснення юриста

12:34 Безвіз для України під загрозою: в ЄС зробили важливу заяву

Новина з фото

16:44 Іранська модель завітала на Каннський кінофестиваль в "сукні-шибениці"

09:17 Маліновський повернеться до Італії: який клуб чекає на українця

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB