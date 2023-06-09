Йовичевича звільнено з "Шахтаря": з'явилося підтвердження
Донецький "Шахтар" розпочне сезон 2023/2024 під керівництвом нового тренера. Ігор Йовичевич залишає команду, яку зробив чемпіоном України.
Відставку Йовичевича підтверджує хорватське видання Jutarnji List.
Хорватський спеціаліст Ігор Йовичевич пропрацював головним тренером донецького "Шахтаря" лише один сезон. 49-річний наставник зробив "гірників" чемпіоном України, проте це не переконало керівництво клубу у доцільності продовження співпраці з тренером.
Звільнення Йовичевича
Вперше чутки про швидкий відхід хорватського тренера постали перед одним з останніх турів чемпіонату України. Незадовго до матчу "Шахтаря" із "Зорею" журналісти повідомили, що влітку на зміну Ігору Йовичевичу прийде наставник луганської команди Патрік ван Леувен. У "Шахтарі" спростували цю інформацію, але після закінчення сезону чутки поновилися.
Тепер уже й хорватське видання повідомляє, що Йовичевич йде з "Шахтаря". Про нове місце роботи тренера поки що нічого не відомо. Україна залишається близькою для наставника країною. Він захищав кольори "Карпат", розпочинав у цьому клубі тренерську кар'єру, пізніше працював у "Дніпрі-1". Йовичевич володіє українською мовою.
Згідно з чутками, є кілька кандидатур на зміну Йовичевичу у "Шахтарі".
- Патрік ван Леувен — головний тренер луганської "Зорі".
- Арне Слот — наставник "Феєнорда", який вибив "Шахтар" з Ліги Європи.
- Дженнаро Гаттузо — останнім місцем роботи була іспанська "Валенсія".
- Вінченцо Італіяно — вивів "Фіорентину" у фінал Ліги Конференцій-2023.
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