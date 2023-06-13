Лідер "Шахтаря" безкоштовно піде в інший клуб

Манор Соломон у "Фулгемі". Фото: Reuters/Andrew Boyers

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) ухвалила рішення, наслідки якого позбавлять донецький "Шахтар" цінного активу. Півзахисник збірної Ізраїлю Манор Соломон безкоштовно піде з українського клубу.

Згідно з постановою ФІФА, гравця фактично звільнено від контрактних зобов'язань із "гірниками", повідомляє The Athletic.

Читайте також:

Манор Соломон не повернеться до України. 23-річний футболіст продовжить кар'єру в англійській Прем'єр-лізі. Правила ФІФА дозволяють йому відмовитись від дотримання умов контракту з донецьким "Шахтарем".

Соломон зі своєю дівчиною святкують закінчення сезону. Фото: REUTERS/Hannah Mckay

Скандал довкола футболіста

Військові дії в Україні дозволили легіонерам з місцевих клубів залишати команди, фактично розриваючи контракти в односторонньому порядку. В УПЛ залишилися лічені зарубіжні гравці, які воліли й надалі виконувати свої зобов'язання.

Манор Соломон був одним із провідних футболістів "Шахтаря", але влітку минулого року він пішов в оренду до англійського "Фулгема". По суті "гірники" ніяк не могли втримати цінного гравця.

Контракт Соломона з "Шахтарем" діє до кінця року, проте Манор вже зараз може приєднатися до іншого клубу на постійній основі. "Фулгем" хоче зберегти ізраїльського футболіста, але на нього претендує ще й "Тоттенгем". Керівництво "Шахтаря" збирається домогтися справедливості у суді.

Нагадаємо, півзахисник збірної України Віктор Циганков може перейти до однієї з англійських команд.

Мірча Луческу піде з "Динамо" : вже відомо, який клуб очолить тренер.

"Реал" віддасть за Кіліана Мбаппе ціле майно: "ПСЖ" готовий продати форварда.

Хорват Лука Модріч вирішив, чи залишиться він у мадридському "Реалі".

Джек Гріліш із "Манчестер Сіті" напився і потрапив у скандал на Ібіці.