Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Cпорт arrow Лідер "Шахтаря" безкоштовно піде в інший клуб arrow

Лідер "Шахтаря" безкоштовно піде в інший клуб

13 червня 2023 14:15
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Лідер "Шахтаря" безкоштовно піде в інший клуб
Манор Соломон у "Фулгемі". Фото: Reuters/Andrew Boyers
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) ухвалила рішення, наслідки якого позбавлять донецький "Шахтар" цінного активу. Півзахисник збірної Ізраїлю Манор Соломон безкоштовно піде з українського клубу.

Згідно з постановою ФІФА, гравця фактично звільнено від контрактних зобов'язань із "гірниками", повідомляє The Athletic.

Читайте також:

Манор Соломон не повернеться до України. 23-річний футболіст продовжить кар'єру в англійській Прем'єр-лізі. Правила ФІФА дозволяють йому відмовитись від дотримання умов контракту з донецьким "Шахтарем".

Манор Соломон
Соломон зі своєю дівчиною святкують закінчення сезону. Фото: REUTERS/Hannah Mckay

Скандал довкола футболіста

Військові дії в Україні дозволили легіонерам з місцевих клубів залишати команди, фактично розриваючи контракти в односторонньому порядку. В УПЛ залишилися лічені зарубіжні гравці, які воліли й надалі виконувати свої зобов'язання.

Манор Соломон був одним із провідних футболістів "Шахтаря", але влітку минулого року він пішов в оренду до англійського "Фулгема". По суті "гірники" ніяк не могли втримати цінного гравця.

Контракт Соломона з "Шахтарем" діє до кінця року, проте Манор вже зараз може приєднатися до іншого клубу на постійній основі. "Фулгем" хоче зберегти ізраїльського футболіста, але на нього претендує ще й "Тоттенгем". Керівництво "Шахтаря" збирається домогтися справедливості у суді.

Нагадаємо, півзахисник збірної України Віктор Циганков може перейти до однієї з англійських команд.

Мірча Луческу піде з "Динамо" : вже відомо, який клуб очолить тренер.

"Реал" віддасть за Кіліана Мбаппе ціле майно: "ПСЖ" готовий продати форварда.

Хорват Лука Модріч вирішив, чи залишиться він у мадридському "Реалі".

Джек Гріліш із "Манчестер Сіті" напився і потрапив у скандал на Ібіці.

Banner

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:17 Втрата Leopard і Bradley: головний сержант Маркус звернувся до українців

22:25Коли можна відмовитися від отримання повістки: є тільки два випадки

06:10 Нові тарифи на електрику: малозабезпечені та мільйонери платитимуть єдину ціну

Новина з фото

01:56 Пригожин висміяв РФ, яка видала знищені українські комбайни за танки Leopard

Новина з фото

01:11Україною ширилась повітряна тривога

Спецпроєкт "Герої в тилу": історія залізничника Дмитра Ярошенка

10:41 Циганков замінить Беллінгема: що відомо

04:58 Уряд зменшив граничний вік призовників: що це означає

22:25Кого цього літа не призвуть до ЗСУ: роз’яснення юриста

12:34 Безвіз для України під загрозою: в ЄС зробили важливу заяву

09:17 Маліновський повернеться до Італії: який клуб чекає на українця

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB