"Шахтар" очолить безробітний тренер: переговори вже тривають
Керівництво донецького "Шахтаря" незабаром може призначити нового головного тренера. Хорватський фахівець Ігор Йовічевіч залишить український клуб.
"Гірники" вже ведуть переговори з потенційним кандидатом на посаду наставника команди, повідомляє Tutto Mercato.
"Шахтар" досі не оголосив про відставку Ігора Йовічевіча, який зробив "гірників" чемпіонами України у сезоні 2022/2023. Проте про це пишуть не лише українські видання, а й хорватські та італійські журналісти.
Новий тренер "Шахтаря"
У разі відставки Ігора Йовічевіча донецьку команду може очолити 34-річний Франческо Фаріолі. Молодий італійський фахівець працював у тренерському штабі Роберто Де Дзербі у "Беневенто" та "Сассуоло".
Останнім місцем роботи Фаріолі був турецький клуб "Аланьяспор". Італієць тренував цю команду з 2019 до 2021 року. У перший сезон наставник привів турецький колектив до п'ятого місця у турнірній таблиці. Через рік "Аланьяспор" став 15, і тренера відправили у відставку.
Нині Фаріолі є безробітним. Крім "Шахтаря" ним цікавляться клуби з Туреччини та Італії.
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