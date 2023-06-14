"Шахтар" очолить безробітний тренер: переговори вже тривають

"Гірники" перед матчем. Фото: пресслужба "Шахтаря"

Керівництво донецького "Шахтаря" незабаром може призначити нового головного тренера. Хорватський фахівець Ігор Йовічевіч залишить український клуб.

"Гірники" вже ведуть переговори з потенційним кандидатом на посаду наставника команди, повідомляє Tutto Mercato.

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"Шахтар" досі не оголосив про відставку Ігора Йовічевіча, який зробив "гірників" чемпіонами України у сезоні 2022/2023. Проте про це пишуть не лише українські видання, а й хорватські та італійські журналісти.

Франческо Фаріолі на тренерській лаві. Фото: instagram.com/francescofarioli/

Новий тренер "Шахтаря"

У разі відставки Ігора Йовічевіча донецьку команду може очолити 34-річний Франческо Фаріолі. Молодий італійський фахівець працював у тренерському штабі Роберто Де Дзербі у "Беневенто" та "Сассуоло".

Останнім місцем роботи Фаріолі був турецький клуб "Аланьяспор". Італієць тренував цю команду з 2019 до 2021 року. У перший сезон наставник привів турецький колектив до п'ятого місця у турнірній таблиці. Через рік "Аланьяспор" став 15, і тренера відправили у відставку.

Нині Фаріолі є безробітним. Крім "Шахтаря" ним цікавляться клуби з Туреччини та Італії.

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