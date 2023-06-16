Полиция задержала жену высокопоставленного футбольного чиновника за пьяное вождение

Тарас Юрик (по центру) на заседании ассоциации футбола области. Фото: Ассоциация футбола Тернопольщины

В Тернополе в комендантский час полиция задержала женщину за пьяное вождение. Правонарушителем оказалась жена главы Тернопольской ассоциации футбола Тараса Юрика Марьяна.

Инцидент случился 7 мая около 2 часов ночи, сообщает портал "20 хвилин".

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Лишь бокал просеко

7 мая полиция остановила автомобиль депутатки. Из-за подозрений в употреблении алкоголя политик прошла алкотест, который показал 1,88 промилле при норме в 0,2. В полиции отметили, что от обследования в медицинском учреждении женщина отказалась.

По словам задержанной, она выпила всего один бокал просеко.

Согласно с решением суда, Юрик признана виновной в вождении автомобиля в состоянии алкогольного опьянения и ей назначен штраф в размере 17 тыс. гривен и лишение водительских прав на год.

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