Судаков может уйти из "Шахтера": Николини рассказал правду

Георгий Судаков празднует чемпионский титул. Фото: instagram.com/sudakov_11/

Полузащитник сборной Украины Георгий Судаков стал одним из лидеров "Шахтера" после продажи Михаила Мудрика. Интерес к молодому игроку проявляют несколько клубов из Европы.

Ассистент спортивного директора "горняков" Карло Николини в интервью SportItalia рассказал о потенциальном трансфере хавбека.

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Георгий Судаков сыграл важную роль в достижениях "Шахтера" во второй половине сезоне 2022/2023. Молодой футболист забил пять голов и сделал семь результативных передач, а "горняки" выиграли чемпионат Украины.

Вскоре после победы "Шахтера" в УПЛ возникли слухи об интересе ряда итальянских и немецких клубов к 20-летнему футболисту. Согласно информации зарубежных журналистов, Судаков может продолжить карьеру в "Аталанте", "Лацио", "Вердере" или менхенгладбахской "Боруссии".

Судаков и Мудрик в матче за сборную Украины. Фото: instagram.com/sudakov_11/

Трансфер Судакова

Карло Николини прокомментировал эти слухи, но не стал подтверждать или опровергать их. По словам работника "Шахтера", клуб не получал официальные запросы по своему воспитаннику. Однако "горняки" не собираются удерживать игрока, если поступит хорошее предложение.

"Мы хотим сделать "Шахтер" по-настоящему сильной командой, в которой молодые футболисты смогут проявить себя. Необходимы победы в Европе, чтобы игроки сами хотели остаться в клубе. Нет цели делать из футболистов звезд для последующей продажи в топ-клубы. Мы сами должны стать таким клубом", — объяснил Карло Николини.

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