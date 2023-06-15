Судаков може піти з "Шахтаря": Ніколині розповів правду

Георгій Судаков святкує чемпіонський титул. Фото: instagram.com/sudakov_11/

Півзахисник збірної України Георгій Судаков став одним із лідерів "Шахтаря" після продажу Михайла Мудрика. Інтерес до молодого гравця виявляють кілька клубів із Європи.

Асистент спортивного директора "гірників" Карло Ніколіні в інтерв'ю SportItalia розповів про потенційний трансфер хавбека.

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Георгій Судаков відіграв важливу роль у досягненнях "Шахтаря" у другій половині сезону 2022/2023. Молодий футболіст забив п'ять голів та зробив сім результативних передач, а "гірники" виграли чемпіонат України.

Незабаром після перемоги "Шахтаря" в УПЛ виникли чутки про інтерес низки італійських та німецьких клубів до 20-річного футболіста. За інформацією зарубіжних журналістів, Судаков може продовжити кар'єру в "Аталанті", "Лаціо", "Вердері" або менхенгладбахській "Боруссії".

Судаков та Мудрик у матчі за збірну України. Фото: instagram.com/sudakov_11/

Трансфер Судакова

Карло Ніколині прокоментував ці чутки, але не став підтверджувати чи спростовувати їх. За словами працівника "Шахтаря", клуб не отримував офіційних запитів щодо свого вихованця. Однак "гірники" не збираються утримувати гравця, якщо надійде гарна пропозиція.

"Ми хочемо зробити "Шахтар" по-справжньому сильною командою, в якій молоді футболісти зможуть проявити себе. Необхідні перемоги в Європі, щоб гравці самі хотіли залишитися в клубі. Немає мети робити з футболістів зірок для подальшого продажу до топклубів. Ми самі мають стати таким клубом", — пояснив Карло Ніколіні.

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