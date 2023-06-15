Роналдо рассказал, почему Месси должен получить "Золотой мяч"

Лионель Месси перед матчем сборной Аргентины. Фото: REUTERS/Thomas Peter REFILE

Полузащитник Лионель Месси является одним из главных претендентов на вручение награды "Золотой мяч-2023". Конкурентами аргентинца являются Килиан Мбаппе и Эрлинг Холанд.

Роналду уверен, что будет справедливо снова вручить престижную индивидуальную награду Месси, сообщает Football Espana.

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Торжественная 67 церемония вручения "Золотого мяча" состоится в конце октября. Впервые в истории этой награды будут учитываться заслуги футболист не за календарный год, а за сезон 2022/2023.

Заслуги Месси

Лионель Месси выиграл чемпионат Франции. Он забил за "ПСЖ" 16 голов и сделал столько же результативных передач в Лиге 1. Помимо этого Месси привел сборную Аргентины к победе на Кубке Мира-2022 в Катаре, причем в финале он забил два гола. Легендарный бразилец Роналдо считает, что Лионель достоин в восьмой раз стать обладателем "Золотого мяча".

Роналдо на пресс-конференции. Скриншот YouTube

"Месси должен получить эту награду по спортивному принципу. Аргентина выиграла чемпионат мира, это главный турнир для всех футболистов и болельщиков. Лео прекрасно провел Мундиаль, был лидером команды, забивал в финале. У меня нет сомнений по поводу победителя "Золотого мяча", — рассказал Роналдо.

Норвежец Эрлинг Холанд в сезоне 2022/2023 стал лидером "Манчестер Сити", побил несколько рекордов по голам и выиграл три трофея вместе с Лигой чемпионов.

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