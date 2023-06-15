Роналдо розповів, чому Мессі має здобути "Золотий м'яч"

Ліонель Мессі перед матчем збірної Аргентини. Фото: REUTERS/Thomas Peter REFILE

Півзахисник Ліонель Мессі є одним із головних претендентів на вручення нагороди "Золотий м'яч-2023". Конкурентами аргентинця є Кіліан Мбаппе та Ерлінг Холанд.

Роналду впевнений, що справедливо буде знову вручити престижну індивідуальну нагороду саме Мессі, повідомляє Football Espana.

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Урочиста 67-ма церемонія вручення "Золотого м'яча" відбудеться наприкінці жовтня. Вперше в історії цієї нагороди враховуватимуться заслуги футболіста не за календарний рік, а за сезон 2022/2023.

Заслуги Мессі

Ліонель Мессі виграв чемпіонат Франції. Він забив за "ПСЖ" 16 голів і зробив стільки ж результативних передач у Лізі 1. Крім цього, Мессі привів збірну Аргентини до перемоги на Кубку Світу-2022 у Катарі, причому у фіналі він забив два голи. Легендарний бразилець Роналдо вважає, що Ліонель гідний стати володарем "Золотого м'яча" восьмий раз за кар'єру.

Роналдо на пресконференції. Скриншот YouTube

"Мессі має здобути цю нагороду за спортивним принципом. Аргентина виграла Чемпіонат світу, це головний турнір для всіх футболістів і вболівальників. Лео чудово провів Мундіаль, був лідером команди, забивав у фіналі. У мене немає сумнівів щодо переможця "Золотого м'яча", — розповів Роналдо.

Норвежець Ерлінг Холанд у сезоні 2022/2023 став лідером "Манчестер Сіті", побив кілька рекордів по голах і виграв три трофеї разом із Лігою чемпіонів.

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