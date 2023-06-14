Украина против Северной Македонии: на матч назначен скандальный арбитр

Тренерский штаб сборной Украины. Скриншот YouTube

Уже в ближайшую пятницу сборную Украины ждет гостевой поединок против Северной Македонии. Сергей Ребров проведет свой первый официальный матч во главе национальной команды по футболу.

УЕФА уже назначил бригаду арбитров на матч отбор на Евро-2024, сообщает официальный сайт Союза.

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В пятницу, 16 июня, сборная Украины в рамках отборочной кампании на чемпионат Европы-2024 встретится с национальной командой Северной Македонии. Поединок пройдет на стадионе "Тоше Проэсский" в Скопье.

Футболисты сборной Украины празднуют гол. Скриншот YouTube

Бригада арбитров

Команды выведет на поле главный арбитр из Швейцарии Лукас Фендрих. Рефери из Люцерна известен тем, что не вступает с футболистами в диалог во время матчей. Любые попытки оспорить решения судьи заканчиваются предупреждениями для игроков.

В трех из восьми последних поединков, на которых работал Фендрих, рефери удалял с поля как минимум одного игрока. В пяти из шести последних матчей он показывал в среднем больше четырех желтых карточек.

Линейными арбитрами станут Йонас Эрни и Стефан Де Алмейда. Резервным рефери назначен Алессандро Дудич.

Сборная Украины сыграла только один поединок в отборе на Евро-2022. Команда, которую готовил в поединку Руслан Ротань, проиграла Англии со счетом 0:2. После Северной Македонии "сине-желтые" сыграют в Словакии с Мальтой.

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