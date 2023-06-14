Україна проти Північної Македонії: на матч призначено скандального арбітра

Тренерський штаб збірної України. Скриншот YouTube

Вже найближчої п'ятниці на збірну України чекає гостьовий поєдинок проти Північної Македонії. Сергій Ребров проведе свій перший офіційний матч на чолі національної команди з футболу.

УЄФА вже призначив бригаду арбітрів на матч відбору на Євро-2024, повідомляє офіційний сайт Союзу.

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У п'ятницю, 16 червня, збірна України у рамках відбіркової кампанії на чемпіонат Європи-2024 зустрінеться із національною командою Північної Македонії. Поєдинок пройде на стадіоні "Тоше Проеський" у Скоп'є.

Футболісти збірної України святкують гол. Скриншот YouTube

Бригада арбітрів

Команди виведе на поле головний арбітр зі Швейцарії Лукас Фендріх. Рефері з Люцерна відомий тим, що не вступає з футболістами до діалогу під час матчів. Будь-які спроби заперечити рішення судді закінчуються попередженнями для гравців.

У трьох із восьми останніх поєдинків, на яких працював Фендріх, рефері видаляв з поля як мінімум одного гравця. У п'яти із шести останніх матчів він показував у середньому понад чотири жовті картки.

Лінійними арбітрами стануть Йонас Ерні та Стефан Де Алмейда. Резервним рефері призначено Алессандро Дудича.

Збірна України зіграла лише один поєдинок у відборі на Євро-2022. Команда, яку готував у поєдинку Руслан Ротань, програла Англії з рахунком 0:2. Після Північної Македонії "синьо-жовті" зіграють у Словаччині з Мальтою.

Нагадаємо, півзахисник збірної України Віктор Циганков може перейти до однієї з англійських команд.

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