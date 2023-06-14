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Україна проти Північної Македонії: на матч призначено скандального арбітра

14 червня 2023 13:14
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Україна проти Північної Македонії: на матч призначено скандального арбітра
Тренерський штаб збірної України. Скриншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Вже найближчої п'ятниці на збірну України чекає гостьовий поєдинок проти Північної Македонії. Сергій Ребров проведе свій перший офіційний матч на чолі національної команди з футболу.

УЄФА вже призначив бригаду арбітрів на матч відбору на Євро-2024, повідомляє офіційний сайт Союзу.

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У п'ятницю, 16 червня, збірна України у рамках відбіркової кампанії на чемпіонат Європи-2024 зустрінеться із національною командою Північної Македонії. Поєдинок пройде на стадіоні "Тоше Проеський" у Скоп'є.

Збірна України
Футболісти збірної України святкують гол. Скриншот YouTube

Бригада арбітрів

Команди виведе на поле головний арбітр зі Швейцарії Лукас Фендріх. Рефері з Люцерна відомий тим, що не вступає з футболістами до діалогу під час матчів. Будь-які спроби заперечити рішення судді закінчуються попередженнями для гравців.

У трьох із восьми останніх поєдинків, на яких працював Фендріх, рефері видаляв з поля як мінімум одного гравця. У п'яти із шести останніх матчів він показував у середньому понад чотири жовті картки.

Лінійними арбітрами стануть Йонас Ерні та Стефан Де Алмейда. Резервним рефері призначено Алессандро Дудича.

Збірна України зіграла лише один поєдинок у відборі на Євро-2022. Команда, яку готував у поєдинку Руслан Ротань, програла Англії з рахунком 0:2. Після Північної Македонії "синьо-жовті" зіграють у Словаччині з Мальтою.

Нагадаємо, півзахисник збірної України Віктор Циганков може перейти до однієї з англійських команд.

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