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Как Украина и Германия 3:3 сыграли: видео лучших моментов матча

12 июня 2023 23:05
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Агабекян Карен
редактор
Как Украина и Германия 3:3 сыграли: видео лучших моментов матча
Команды после матча. Фото: Немецкий футбольный союз
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В Бремени прошел товарищеский и одновременно благотворительный матч между сборными Германии и командой Украины. Все вырученные средства пойдут на помощь украинцам.

Прошедшею игру также называли матчем солидарности. Возможно, поэтому команды и расписали ничью, сообщает портал Новини.LIVE.

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В составе сборной Украины дублем отличился Виктор Цыганков и мяч в свои ворота забил немецкий защитник Антонио Рюдигер. У Германии забивали Никлас Фюллькруг, Кай Хаверц и с пенальти Йозуа Киммих.

Видео лучших моментов матча

Отметим, что сборная Украины еще ни единого раза не побеждала команду Германии. Сейчас у украинцев четыре ничью и пять поражений от немцев.

Напомним, полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков может перейти в одну из английских команд.

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