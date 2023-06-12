Україна у яскравому матчі зіграла внічию зі збірною Німеччини

Матвієнко завадив супернику. Фото: Німецька футбольна спілка

У Бремені збірна України зіграла товариський матч з командою Німеччини. Для головного тренера Сергія Реброва це був перший матч на чолі національної команди.

Збірна України оформила результативну нічию із рахунком 3:3, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Зазначимо, що для України ця нічия з Німеччиною з рахунком 3:3 стала другою в історії. 11 листопада 2011 року у Києві команди зіграли з таким самим рахунком.

Перший гол Німеччини. Фото: twitter.com/dfb_team_en

Звіт про матч

Для України матч почався жахливо, оскільки давалася взнаки нервозність. Спочатку на 2-й хвилині Михайло Мудрик опинився під тиском та віддав пас на Нікласа Фюлкруга, який дивом не реалізував момент. Але через чотири хвилини німецький гравець все ж таки забив.

На 6-й хвилині Маріус Вольф отримав м'яч у штрафному майданчику і пробив, попри протидію від Миколи Матвієнка та Тараса Степаненка. М'яч поки летів зачепив Фюлкруга і згубно для Анатолія Трубіна змінив напрямок — 1:0.

Нервовість у гравців збірної України пішла після того, як зрівняли рахунок завдяки швидкій контратаці на 18-й хвилині. Олександр Тимчик отримав пас на правому фланзі атаки та вивів Віктора Циганкова на побачення з голкіпером. Вінгер "Жирони" втік від захисника і пробив у дальній кут воріт — 1:1.

Пропустивши м'яч збірна Німеччини втратила рівновагу і на 23-й хвилині після подачі Тимчика з правого флангу до штрафного майданчика Михайло Мудрик пробив у Антоніо Рюдігера, а від нього у ворота. Гол записали на німецького захисника — 1:2.

Після пропущеного голу збірна Німеччини забрала м'яч під контроль. При цьому їм було так само складно створювати моменти.

У доданий час першого тайму у Німеччини був найкращий момент — зі штрафного Лерой Сане пробив у перекладину.

У другому таймі на 55-й хвилині Артем Довбик обікрав Маттіаса Гінтера і не поскупився, віддавши Циганкову, який пробивав у пусті ворота — 1:3. Після нокдауну збірна Німеччини не змогла відразу піти відіграватись, і на полі продовжилася колишня картина гри.

Але на 73-й хвилині матчу Рюдігер пробив зльоту повз ворота. Сантиметри врятували збірну України. Однак черга 2 хвилини Україна була близька до четвертого голу - Мудрік зіграв на Олександра Зубкова, який не зміг забити з гострого кута.

Німеччина змогла відіграти один м'яч на 83-й хвилині. Після навісу в штрафний Кай Хаверц просто обійшов Матвієнка, який зупинився, і реалізував вихід на ворота — 2:3.

Наприкінці матчу Хаверц знову знищив Матвієнка у штрафному майданчику України, а потім Едуард Соболь сфолив на ньому — пенальті. Із 11-метрів ідеально під ліву штангу пробив Йозуа Кімміх.

Нагадаємо, півзахисник збірної України Віктор Циганков може перейти до однієї з англійських команд.

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