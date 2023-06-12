Німеччина проти України: текстова трансляція першого матчу Реброва
Збірна Німеччини приймає національну команду України у благодійному товариському матчі. Команди зустрілися у Бремені на арені "Везерштадіон".
Хансі Флік та Сергій Ребров вже назвали стартові склади команд, повідомляє портал Новини.LIVE.
Вітаємо вас на прямій текстовій трансляції поєдинку збірних Німеччини та України!
Наставник Бундестім здивував вибором стартового складу на гру. Він не видається основним. А ось Сергій Ребров випустив на поле майже всіх найкращих гравців країни.
Німеччина: Трапп — Рюдігер, Гінтер, Шлоттербек — Вольф, Кімміх (капітан), Раум, Горецка, Брандт — Сане, Фюллькруг.
Україна: Трубін — Тимчик, Забарний, Матвієнко, Миколенко — Степаненко, Циганков, Ярмоленко (капітан), Судаков, Мудрик — Довбик.
30 хвилин до матчу. Вболівальники продовжують заповнювати стадіон, на якому незабаром розпочнеться гра.
25 хвилин до матчу. Минулий товариський матч Німеччини та України відбувся у Києві на відкритті оновленого НСК "Олімпійський". Команди тоді зіграли унічию 3:3, а перший гол забив нинішній капітан збірної України Андрій Ярмоленко.
ГРА ПОЧАЛАСЯ! М'яч із центру поля розвели футболісти збірної Німеччини. "Везерштадіон" повністю заповнений.
2 хвилина. Фюлькруг перехопив пас Мудрика на Трубіна, але промахнувся повз ворота з вигідної позиції. Ось так початок!
6 хвилина. Маріус Вольф отримав передачу у штрафному майданчику збірної України, обіграв двох захисників і рикошетом від Фюлькруга забив гол. Україна поступається у рахунку 0-1.
10 хвилина. Німці мають ігрову та територіальну перевагу. Підопічні Реброва не можуть перейти з оборони в атаку. Вольф зробив передачу з глибини на Брандта до штрафного майданчика, але Юліан не зумів зупинити м'яч.
13 хвилина. Україна зусиллями Довбика заробила права на перший штрафний майданчик. Циганков непогано навісив до чужої брами, але ніхто не дотягнувся до м'яча.
18 хвилина. ГОЛ! Віктор Циганков з правої межі штрафного майданчика не залишив шансів Траппу. Результативна передача на рахунку Тимчика, 1:1!
22 хвилина. ГОЛ! Мудрик! Ярмоленко відібрав м'яч на чужій половині поля та зробив пас на фланг. Тимчик пройшов майже до лицьової лінії та прострілив у штрафний майданчик. Циганков пропустив, а Мудрик ударом із рикошету вивів збірну України вперед! 2:1!
27 хвилина. Уболівальники у Бремені скандують "ЗСУ". Збірна Німеччини намагається прийти до тями.
32 хвилина. Німці знову контролюють м'яч, але поки небезпечних моментів біля воріт Трубіна немає. Українці виборюють кожен м'яч.