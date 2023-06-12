Німеччина проти України — текстова трансляція першого матчу Реброва

Збірна Німеччини приймає у Бремені Україну. Фото: пресслужба УАФ

Збірна Німеччини приймає національну команду України у благодійному товариському матчі. Команди зустрілися у Бремені на арені "Везерштадіон".

Хансі Флік та Сергій Ребров вже назвали стартові склади команд, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Наставник Бундестім здивував вибором стартового складу на гру. Він не видається основним. А ось Сергій Ребров випустив на поле майже всіх найкращих гравців країни.

Німеччина: Трапп — Рюдігер, Гінтер, Шлоттербек — Вольф, Кімміх (капітан), Раум, Горецка, Брандт — Сане, Фюллькруг.

Україна: Трубін — Тимчик, Забарний, Матвієнко, Миколенко — Степаненко, Циганков, Ярмоленко (капітан), Судаков, Мудрик — Довбик.

30 хвилин до матчу. Вболівальники продовжують заповнювати стадіон, на якому незабаром розпочнеться гра.

25 хвилин до матчу. Минулий товариський матч Німеччини та України відбувся у Києві на відкритті оновленого НСК "Олімпійський". Команди тоді зіграли унічию 3:3, а перший гол забив нинішній капітан збірної України Андрій Ярмоленко.

Ярмоленко перед грою. Скріншот з YouTube

ГРА ПОЧАЛАСЯ! М'яч із центру поля розвели футболісти збірної Німеччини. "Везерштадіон" повністю заповнений.

Сергій Ребров незадоволений. Скріншот з YouTube

2 хвилина. Фюлькруг перехопив пас Мудрика на Трубіна, але промахнувся повз ворота з вигідної позиції. Ось так початок!

6 хвилина. Маріус Вольф отримав передачу у штрафному майданчику збірної України, обіграв двох захисників і рикошетом від Фюлькруга забив гол. Україна поступається у рахунку 0-1.

10 хвилина. Німці мають ігрову та територіальну перевагу. Підопічні Реброва не можуть перейти з оборони в атаку. Вольф зробив передачу з глибини на Брандта до штрафного майданчика, але Юліан не зумів зупинити м'яч.

Аншлаг на стадіоні. Фото: Olena Halik

13 хвилина. Україна зусиллями Довбика заробила права на перший штрафний майданчик. Циганков непогано навісив до чужої брами, але ніхто не дотягнувся до м'яча.

18 хвилина. ГОЛ! Віктор Циганков з правої межі штрафного майданчика не залишив шансів Траппу. Результативна передача на рахунку Тимчика, 1:1!

Мудрик забил гол. Скріншот з YouTube

22 хвилина. ГОЛ! Мудрик! Ярмоленко відібрав м'яч на чужій половині поля та зробив пас на фланг. Тимчик пройшов майже до лицьової лінії та прострілив у штрафний майданчик. Циганков пропустив, а Мудрик ударом із рикошету вивів збірну України вперед! 2:1!

27 хвилина. Уболівальники у Бремені скандують "ЗСУ". Збірна Німеччини намагається прийти до тями.

32 хвилина. Німці знову контролюють м'яч, але поки небезпечних моментів біля воріт Трубіна немає. Українці виборюють кожен м'яч.