Германия против Украины — текстовая трансляция первого матча Реброва

Сборная Германии принимает в Бремене Украину. Фото: пресс-служба УАФ

Сборная Германии принимает национальную команду Украины в благотворительном товарищеском матче. Команды встретились в Бремене на арене "Везерштадион".

Ханси Флик и Сергей Ребров уже назвали стартовые составы команд, сообщает портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Приветствуем вас на прямой текстовой трансляции поединка сборных Германии и Украины!

Наставник Бундестим удивил выбором стартового состава на игру. Он не кажется основным. А вот Сергей Ребров выпустил на поле почти всех лучших игроков страны.

Германия: Трапп — Рюдигер, Гинтер, Шлоттербек — Вольф, Киммих (капитан), Раум, Горецка, Брандт — Сане, Фюллькруг.

Украина: Трубин — Тымчик, Забарный, Матвиенко, Миколенко — Степаненко, Цыганков, Ярмоленко (капитан), Судаков, Мудрик — Довбик.

30 минут до матча. Болельщики продолжают заполнять стадион, на котором совсем скоро начнется игра.

25 минут до матча. Прошлый товарищеский матч Германии и Украины состоялся в Киеве на открытии обновленного НСК "Олимпийский". Команды тогда сыграли вничью 3:3, а первый гол забил нынешний капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко.

Ярмоленко перед матчем. Скриншот YouTube

ИГРА НАЧАЛАСЬ! Мяч с центра поля развели футболисты сборной Германии. "Везерштадион" полностью заполнен.

Сергей Ребров недоволен. Скриншот YouTube

2 минута. Фюллькруг перехватил пас Мудрика на Трубина, но промахнулся мимо ворот из выгодной позиции. Вот так начало!

6 минута. Мариус Вольф получил передачу в штрафной сборной Украины, обыграл двух защитников и рикошетом от Фюллькруга забил гол. Украина уступает в счете 0-1.

10 минута. Немцы владеют игровым и территориальным преимуществом. Подопечные Реброва не могут перейти из обороны в атаку. Вольф сделал передачу из глубины на Брандта в штрафную, но Юлиан не сумел остановить мяч.

Аншлаг на стадионе. Фото: Olena Halik

13 минута. Украина усилиями Довбика заработала права на первый штрафной. Цыганков неплохо навесил к чужим воротам, но никто не дотянулся до мяча.

18 минута. ГОЛ! Виктор Цыганков с правой из пределов штрафной не оставил шансов Траппу. Результативная передача на счету Тымчика, 1:1!

Мудрик забил гол. Скриншот YouTube

22 минута. ГОЛ! Мудрик! Ярмоленко отобрал мяч на чужой половине поля и сделал пас на фланг. Тымчик прошел почти до лицевой линии и прострелил в штрафную. Цыганков пропустил, а Мудрик ударом с рикошета вывел сборную Украины вперед! 2:1!

27 минута. Болельщики в Бремене скандируют "ЗСУ". Сборная Германии пытается прийти в себя.

32 минута. Немцы снова контролируют мяч, но пока опасных моментов у ворот Трубина нет. Украинцы борются за каждый мяч.

38 минута. Впечатляет игра Ярмоленко в этом матче! Капитан сборной Украины раз за разом отбирает мяч у соперников, отрабатывает в обороне, ассистирует партнерам по команде.

40 минута. Раум получил пространство на левом фланге и навесил в район дальней штанги. Фюллькруг выиграл борьбу в воздухе у Миколенко и пробил головой над перекладиной.

Тымчик нарушил правила. Скриншот YouTube

43 минута. Много борьбы на поле. Периодически Украине удаются контратаки. Ярмоленко сделал своевременную передачу на Тымчика, но удар у защитника не получился.

ПЕРЕРЫВ!

Последняя в первом тайме атака немцев завершилась штрафным в пользу хозяев поля. Сане мощным ударом попал в перекладину ворот сборной Украины, которая ушла в раздевалку победителем этой сорокапятиминутки.

НАЧАЛСЯ ВТОРОЙ ТАЙМ!

46 минута. Ханс-Дитер Флик сделал двойную замену в сборной Германии. Шлоттербек и Фюллькруг уступили место Клостерманну и Хаверцу, партнеру Мудрика по "Челси".

49 минута. Тымчик пострадал в борьбе с Рюдигером — получил локтем в челюсть. Защитник "Динамо" сумел вернуться в игру.

Украина забила третий гол. Скриншот YouTube

55 минута. ГОЛ! 1:3! Дубль Виктора Цыганкова! Гинтер далеко отпустил мяч в своей штрафной. Довбик отобрал снаряд у защитника и сделал пас на Цыганкова, которому оставалось попасть в пустые ворота.

62 минута. И снова слышно украинских болельщиков на стадионе! Команда Реброва ведет со счетом 3:1. Так же было и на открытии обновленного НСК "Олимпийского". Та игра закончилась 3:3. Смогут ли немцы отыграться и на этот раз?

64 минута. Вместо Вольфа и Горецки в составе сборной Германии вышли на поле Хофманн и Мусиала.

Андрей Ярмоленко провел хороший матч. Скриншот YouTube

65 минута. Сергей Ребров провел тройную замену в составе сборной Украины. Ярмоленко, Довбик и Степаненко ушли с поля. Появились Малиновский, Ванат и Игнатенко.

71 минута. Двойная замена в составе сборной Германии. Вместо Раума и Брандта на поле вышли Хенрихс и Вирц.

Замена в составе сборной Украины: Зубков появился вместо Цыганкова.

75 минута. Мудрик бросил в прорыв Зубкова по месту правого инсайда. Трапп вышел из ворот и спас свою команду.

Мудрик уходит с поля. Скриншот YouTube

78 минута. Двойная замена в составе сборной Украины. Мудрик и Миколенко ушли, вместо них Пихаленок и Соболь.

Хаверц обыгрывает Матвиенко. Скриншот YouTube

82 минута. Гол. 2:3! Хаверц получил передачу от Рюдигера со своей половины поля. Кай обыграл в штрафной сборной Украины Матвиенко и спокойно пробил мимо Трубина. Горячая получится концовка!

89 минута. ПЕНАЛЬТИ в ворота сборной Украины. Соболь сбил Хаверца.

90 минута. Гол. 3:3. Йозуа Киммих идеально пробил с пенальти под штангу. Трубин угадал направление удара, но не смог дотянуться до мяча.

90+3 минута. МАТЧ ОКОНЧЕН! Итоговый счет 3:3.

Сборная Германии сыграла 1000 поединок в своей истории. Как и предыдущий товарищеский поединок с Украиной, он завершился со счетом 3:3. Средства с продажи билетов будут направлены на помощь Украине.

Сергей Ребров начинает свою работу в национальной команде с ничьей. Уже скоро "сине-желтым" предстоит сыграть еще два матча:

16 июня Северная Македония — Украина

19 июня Украина — Мальта

Спасибо, что были с нами и до новых встреч!