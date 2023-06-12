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Германия против Украины: где и когда смотреть футбольный матч

12 июня 2023 14:03
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Германия против Украины: где и когда смотреть футбольный матч
Зубков и Кривцов в лагере сборной Украины. Фото: пресс-служба УАФ
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Сергей Ребров проведет свой первый поединок в качестве главного тренера сборной Украины по футболу. Соперником "сине-желтых" станет Германия. 

Украинские болельщики смогут увидеть этот товарищеский матч в прямом эфире, сообщает портал Новини.LIVE. 

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Это будет девятая встреча национальных команд Германии и Украины. В предыдущих случаях Бундестим одержала пять побед и трижды сыграла вничью. Накануне очередного противостояния команд именно немцы являются фаворитами. 

Где и когда смотреть матч Германия — Украина

Поединок пройдет в Бремене, не стадионе "Везерштадиона", где играет матчи местный "Вердер". В 19:00 по киевскому времени соперников выведет на поле греческий арбитр Анастасиос Судиропулос. 

В Украине поединок национальных сборных Германии и Украины можно будет посмотреть в прямом эфире на медиасервисе Megogo, платформе Volia TV и региональніх телеканалах "Суспільне". 

Германия — Украина
Разминка сборной Украины. Фото: пресс-служба УАФ

В 18:30 начнется прямая текстовая трансляция матча на портале Новини.LIVE

Напомним, полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков может перейти в одну из английских команд. 

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