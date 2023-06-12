Германия против Украины: где и когда смотреть футбольный матч
Сергей Ребров проведет свой первый поединок в качестве главного тренера сборной Украины по футболу. Соперником "сине-желтых" станет Германия.
Украинские болельщики смогут увидеть этот товарищеский матч в прямом эфире, сообщает портал Новини.LIVE.
Это будет девятая встреча национальных команд Германии и Украины. В предыдущих случаях Бундестим одержала пять побед и трижды сыграла вничью. Накануне очередного противостояния команд именно немцы являются фаворитами.
Где и когда смотреть матч Германия — Украина
Поединок пройдет в Бремене, не стадионе "Везерштадиона", где играет матчи местный "Вердер". В 19:00 по киевскому времени соперников выведет на поле греческий арбитр Анастасиос Судиропулос.
В Украине поединок национальных сборных Германии и Украины можно будет посмотреть в прямом эфире на медиасервисе Megogo, платформе Volia TV и региональніх телеканалах "Суспільне".
В 18:30 начнется прямая текстовая трансляция матча на портале Новини.LIVE.
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