Німеччина проти України: де і коли дивитися футбольний матч
Сергій Ребров проведе свій перший поєдинок у ролі головного тренера збірної України з футболу. Суперником "синьо-жовтих" стане Німеччина.
Українські вболівальники матимуть змогу побачити цей товариський матч у прямому ефірі, повідомляє портал Новини.LIVE.
Це буде дев'ята зустріч національних команд Німеччини та України. У попередніх випадках Бундестім здобула п'ять перемог і тричі зіграла внічию. Напередодні чергового протистояння команд саме німці є фаворитами.
Де і коли дивитись матч Німеччина — Україна
Поєдинок пройде у Бремені, не стадіоні "Везерштадіону", де грає матчі місцевий "Вердер". О 19:00 за київським часом суперників виведе на поле грецький арбітр Анастасіос Судіропулос.
В Україні поєдинок національних збірних Німеччини та України можна буде переглянути у прямому ефірі на медіасервісі Megogo, платформі Volia TV та регіональних телеканалах "Суспільне".
О 18:30 розпочнеться пряма текстова трансляція матчу на порталі Новини.LIVE.
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