Німеччина проти України: де і коли дивитися футбольний матч

Зубков та Кривцов у таборі збірної України. Фото: пресслужба УАФ

Сергій Ребров проведе свій перший поєдинок у ролі головного тренера збірної України з футболу. Суперником "синьо-жовтих" стане Німеччина.

Українські вболівальники матимуть змогу побачити цей товариський матч у прямому ефірі, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Це буде дев'ята зустріч національних команд Німеччини та України. У попередніх випадках Бундестім здобула п'ять перемог і тричі зіграла внічию. Напередодні чергового протистояння команд саме німці є фаворитами.

Де і коли дивитись матч Німеччина — Україна

Поєдинок пройде у Бремені, не стадіоні "Везерштадіону", де грає матчі місцевий "Вердер". О 19:00 за київським часом суперників виведе на поле грецький арбітр Анастасіос Судіропулос.

В Україні поєдинок національних збірних Німеччини та України можна буде переглянути у прямому ефірі на медіасервісі Megogo, платформі Volia TV та регіональних телеканалах "Суспільне".

Розминка збірної України. Фото: прес-служба УАФ

О 18:30 розпочнеться пряма текстова трансляція матчу на порталі Новини.LIVE.

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