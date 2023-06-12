Украина в ярком матче сыграла вничью со сборной Германии

Матвиенко помешал сопернику. Фото: Немецкий футбольный союз

В Бремене сборная Украины сыграла товарищеский матч с командой Германии. Для главного тренера Сергея Реброва это был первый матч во главе национальной команды.

Сборная Украины оформила результативную ничью со счетом 3:3, сообщает портал Новини.LIVE.

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Отметим, что для сборной Украины эта ничья с Германией со счетом 3:3 стала второй в истории. 11 ноября 2011 года в Киеве команды сыграли с таким же счетом.

Первый гол Германии. Фото: twitter.com/dfb_team_en

Отчет о матче

Для Украины матч начался ужасно, поскольку сказывалась нервозность. Сначала на 2-й минуте Михаил Мудрик оказался под давлением и отдал пас на Никласа Фюллькруга, который чудом не реализовал момент. Но через четыре минуты немецкий игрок все же забил.

На 6-й минуте Мариус Вольф получил получил мяч в штрафной и пробил, несмотря на противодействие Николая Матвиенко и Тараса Степаненко. Мяч пока летел зацепил Фюллькруга и пагубно для Анатолия Трубина поменял направление — 1:0.

Нервозность у сборной Украины ушла после того, как сравняли счет после быстрой контратаки на 18-й минуте. Александр Тымчик получил пас на правом фланге атаки и вывел Виктора Цыганкова на свидание с голкипером. Вингер "Жироны" убежал от защитника и пробил в дальний угол ворот — 1:1.

Пропустив мяч сборная Германии потеряла равновесие и на 23-й минуте после подачи Тымчика с правого фланга в штрафную Михаил Мудрик пробил в Антонио Рюдигера, а от него в ворота. Гол записали на немецкого защитника — 1:2.

После пропущенного гола сборная Германии забрала мяч под свой контроль. При этом им оказалось так же сложно создавать моменты.

В добавленное время первого тайма у Германии был лучший момент — со штрафнгого Лерой Сане пробил в перекладину.

Во втором тайме на 55-й минуте Артем Довбык обокрал Маттиаса Гинтера и не пожадничал, отдав мяч Цыганкову, который пробивал без помех — 1:3.

После нокдауна сборная Германии не смогла сразу пойти отыгрываться, и на поле продолжилось прежняя картина игры.

На 73-й минуте матча Рюдигер пробил слета мимо ворот. Сантиметры спасли сборную Украины. Однако черед 2 минуты Украина была близка к четвертому голу — Мудрик Сыграл на Александра Зубкова, который не смог забить из острого угла.

Германия смогла отыграть один мяч на 83-й минуте. После навеса в штрафную Кай Хаверц просто обошел остановившегося Матвиенко и реализовал выход на ворота — 2:3.

В конце матча Хаверц снова уничтожил Матвиенко в штрафной Украины, а затем Эдуард Соболь сфолил — пенальти. С 11-метров идеально под левую штангу пробил Йозуа Киммих.

Напомним, полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков может перейти в одну из английских команд.

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