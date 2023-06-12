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Як Україна та Німеччина 3:3 зіграли: відео найкращих моментів матчу

12 червня 2023 23:05
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Агабекян Карен
редактор
Як Україна та Німеччина 3:3 зіграли: відео найкращих моментів матчу
Команди після матчу. Фото: Німецький футбольний союз
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У Бремені пройшов товариський та водночас благодійний матч між збірними Німеччини та командою України . Усі отримані кошти підуть на допомогу українцям.

Цю гру також називали матчем солідарності. Можливо тому команди і розписали нічию, повідомляє портал Новини.LIVE.

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У складі збірної України дублем відзначився Віктор Циганков та м'яч у свої ворота забив німецький захисник Антоніо Рюдігер. У Німеччини забивали Ніклас Фюллькруг, Кай Хаверц та з пенальті Йозуа Кімміх.

Відео найкращих моментів матчу

Зазначимо, що збірна України ще жодного разу не перемагала команду Німеччини. Наразі у українців чотири нічиї та п'ять поразок від німців.

Нагадаємо, півзахисник збірної України Віктор Циганков може перейти до однієї з англійських команд.

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