Малиновский может перейти в известный клуб Бундеслиги

Руслан Малиновский в матче за "Марсель". Фото: instagram.com/malinovskyi_18/

Один из лидеров сборной Украины Руслан Малиновский может начать следующий сезон в новом для себя чемпионате. В его услугах заинтересован клуб немецкой Бундеслиги.

Малиновский может стать частью сделки по трансферу форварда в "Марсель", сообщает Bild.

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Опытный полузащитник французского "Олимпика" сыграл во Франции только полгода. Руслан перешел в "Марсель" из итальянской "Аталанты" в январе 2023 года на правах аренды, после чего французский клуб выкупил его контракт.

Новый вызов для Малиновского

"Марсель" боролся за чемпионский титул в Лиге 1, но оказался на третьем месте в итоговой турнирной таблице. Украинский футболист быстро освоился в составе новой команды, но не стал для нее незаменимым игроком. 30-летний Малиновский провел 20 матчей в чемпионате Франции, забил гол и сделал одну результативную передачу.

Также на его счету гол в ворота "ПСЖ" в 1/8 Кубка Франции. "Марсель прошел в следующую стадию турнира, но уже в четвертьфинале выбыл из борьбы.

Малиновский бьет по воротам. Фото: instagram.com/malinovskyi_18/

"Марсель" не против сохранить Малиновского, но готов отпустить Руслана, если это принесет выгоду команде. В настоящее время "Олимпик" ведет переговоры с немецким "Лейпцигом" об обмене игроками. "Марселю" необходим форвард. Во Францию из Германии может переехать Андре Силва. За него "Олимпик" заплатит 15 млн евро и отдаст на выбор одного из футболистов. В этом списке оказался и Малиновский. "Лейпциг" пока не согласился на такую сделку.

В сезоне 2022/2023 "Лейпциг" занял третье место в Бундеслиге и выиграл Кубок Германии.

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