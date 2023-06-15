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Малиновский может перейти в известный клуб Бундеслиги

15 июня 2023 08:37
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Малиновский может перейти в известный клуб Бундеслиги
Руслан Малиновский в матче за "Марсель". Фото: instagram.com/malinovskyi_18/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Один из лидеров сборной Украины Руслан Малиновский может начать следующий сезон в новом для себя чемпионате. В его услугах заинтересован клуб немецкой Бундеслиги. 

Малиновский может стать частью сделки по трансферу форварда в "Марсель", сообщает Bild

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Опытный полузащитник французского "Олимпика" сыграл во Франции только полгода. Руслан перешел в "Марсель" из итальянской "Аталанты" в январе 2023 года на правах аренды, после чего французский клуб выкупил его контракт.

Новый вызов для Малиновского 

"Марсель" боролся за чемпионский титул в Лиге 1, но оказался на третьем месте в итоговой турнирной таблице. Украинский футболист быстро освоился в составе новой команды, но не стал для нее незаменимым игроком. 30-летний Малиновский провел 20 матчей в чемпионате Франции, забил гол и сделал одну результативную передачу.

Также на его счету гол в ворота "ПСЖ" в 1/8 Кубка Франции. "Марсель прошел в следующую стадию турнира, но уже в четвертьфинале выбыл из борьбы. 

Руслан Малиновский
Малиновский бьет по воротам. Фото: instagram.com/malinovskyi_18/

"Марсель" не против сохранить Малиновского, но готов отпустить Руслана, если это принесет выгоду команде. В настоящее время "Олимпик" ведет переговоры с немецким "Лейпцигом" об обмене игроками. "Марселю" необходим форвард. Во Францию из Германии может переехать Андре Силва. За него "Олимпик" заплатит 15 млн евро и отдаст на выбор одного из футболистов. В этом списке оказался и Малиновский. "Лейпциг" пока не согласился на такую сделку. 

В сезоне 2022/2023 "Лейпциг" занял третье место в Бундеслиге и выиграл Кубок Германии. 

Напомним, форвард Артем Довбик заменит известного форварда в топ-клубе. 

"Правительство" так называемой "ДНР" заявило, что вскоре "Шахтер" сможет вернуться на "Донбасс Арену". 

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