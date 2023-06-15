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Пушилин мечтает, что "Шахтер" будет играть в чемпионате России на "Донбасс Арене"

15 июня 2023 02:49
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Пушилин мечтает, что "Шахтер" будет играть в чемпионате России на "Донбасс Арене"
"Донбасс Арена". Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Гауляйтер террористического квазиобразования "ДНР" Денис Пушилин заявил, что вскоре донецкая ФК "Шахтер" будет играть на "Донбасс Арене" в чемпионате России.

Об этом сообщает UA-Футбол.

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Отмечается, что на вопрос, является ли реальностью просмотр матча "Шахтера" и "Зенита" в финале чемпионата России, Пушилин ответил, что для них мечта восстановить "Шахтер" и что конкретные шаги для этого предпринимаются.

"Мы с 2014 года не боимся мечтать и чаще всего наши мечты реализуются. Безусловно, пока для нас мечта восстановить в полном объеме "Шахтер", но конкретные шаги для этого делаются", — заявил гауляйтер "ДНР".

По его словам, донецкая команда будет играть на "Донбасс Арене".

"На "Донбасс Арене" "Шахтер" будет играть, он обязательно будет играть в чемпионате России, но всему свое время. Футбол точно пользуется спросом на территории Донбасса, любимый его жителями. И эти потребности для наших граждан будут закрыты", — подчеркнул Пушилин. 

На вопрос, сколько времени понадобится "клубам ДНР", чтобы играть на чемпионате РФ, гауляйтер ответил, что "так долго, как с крымскими клубами не будет", потому что пойдут по "другому сценарию"

Напомним, что национальная сборная Камеруна по футболу отказалась играть против России. Товарищеский матч должен был состояться 15 июня в Москве на стадионе "Лужники".

Также мы писали, что почти через год после отстранения от турниров под эгидой УЕФА и ФИФА сборная России по футболу нашла достойного соперника. Причем речь идет о команде, участвовавшей в Кубке Мира-2022.

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