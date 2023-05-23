Збірній Камеруну заборонили грати з Росією

Збірна Камеруну з футболу. Фото: Instagram/fecafootofficiel

Національна збірна Камеруну з футболу відмовилась грати проти Росії. Товариський матч мав відбутися 15 червня в Москві на стадіоні "Лужники".

Про це повідомляє Sport.ua.

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Товариський матч між збірними Камеруну та Росії не відбудеться.

Уряд африканської країни заборонив своїй національній команді брати участь у товариському поєдинку проти країни-терориста, який мав пройти в Москві.

Збірна Камеруну на тренуванні. Фото: Instagram/fecafootofficiel

Як повідомляють російські ЗМІ, Камерун остаточно відмовився їхати на цей матч.

Раніше від контрольної зустрічі з РФ відхрестилася збірна Іраку. Отже, росіяни не можуть знайти для своєї національної команди навіть спаринг-партнерів. Про офіційні поєдинки мова взагалі не йде.

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