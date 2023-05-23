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"Ваші очікування — ваші проблеми": збірна Камеруну відмовила Росії

23 травня 2023 15:24
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев
Збірній Камеруну заборонили грати з Росією
Збірна Камеруну з футболу. Фото: Instagram/fecafootofficiel
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев

Національна збірна Камеруну з футболу відмовилась грати проти Росії. Товариський матч мав відбутися 15 червня в Москві на стадіоні "Лужники". 

Про це повідомляє Sport.ua. 

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Товариський матч між збірними Камеруну та Росії не відбудеться. 

Уряд африканської країни заборонив своїй національній команді брати участь у товариському поєдинку проти країни-терориста, який мав пройти в Москві. 

Камерун
Збірна Камеруну на тренуванні. Фото: Instagram/fecafootofficiel

Як повідомляють російські ЗМІ, Камерун остаточно відмовився їхати на цей матч. 

Раніше від контрольної зустрічі з РФ відхрестилася збірна Іраку. Отже, росіяни не можуть знайти для своєї національної команди навіть спаринг-партнерів. Про офіційні поєдинки мова взагалі не йде. 

Раніше Росію не допустили до відбіркових матчів на Євро-2024. 

Нагадаємо, український футболіст Михайло Мудрик може перейти до мюнхенської "Баварії".

Легендарний Майк Тайсон підтримав Василя Ломаченка після бою з Девіном Хейні. Жан-Клод Ван Дамм також вважає українця переможцем поєдинку за звання чемпіона світу з боксу.

Дружина Олександра Усика теж поділилася думкою про поєдинок Ломаченка проти Хейні.

Португалець Жозе Моурінью прокоментував позбавлення очок "Ювентуса".

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