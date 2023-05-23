Сборной Камеруна запретили играть с Россией

Сборная Камеруна по футболу. Фото: Instagram/fecafootofficiel

Национальная сборная Камеруна по футболу отказалась играть против России. Товарищеский матч должен был состояться 15 июня в Москве на стадионе "Лужники".

Об этом сообщает Sport.ua.

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Товарищеский матч между сборными Камеруна и Россией не состоится.

Правительство африканской страны запретило своей национальной команде участвовать в товарищеском поединке против страны-террориста, который должен был пройти в Москве.

Сборная Камеруна на тренировке. Фото: Instagram/fecafootofficiel

Как сообщают российские СМИ, Камерун окончательно отказался ехать на этот матч.

Ранее от контрольной встречи с РФ открестилась сборная Ирака. Таким образом, россияне не могут найти для своей национальной команды даже спарринг-партнеров. Об официальных поединках речь вообще не идет.

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