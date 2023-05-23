Сборной Камеруна запретили играть с Россией

"Ваши ожидания — ваши проблемы": сборная Камеруна отказала России
Национальная сборная Камеруна по футболу отказалась играть против России. Товарищеский матч должен был состояться 15 июня в Москве на стадионе "Лужники".
Об этом сообщает Sport.ua.
Принципиальное решение правительства Камеруна
Товарищеский матч между сборными Камеруна и Россией не состоится.
Правительство африканской страны запретило своей национальной команде участвовать в товарищеском поединке против страны-террориста, который должен был пройти в Москве.
Как сообщают российские СМИ, Камерун окончательно отказался ехать на этот матч.
Ранее от контрольной встречи с РФ открестилась сборная Ирака. Таким образом, россияне не могут найти для своей национальной команды даже спарринг-партнеров. Об официальных поединках речь вообще не идет.
Раньше Россию не допустили к отборочным матчам на Евро-2024.
Напомним, украинский футболист Михаил Мудрик может перейти в мюнхенскую "Баварию".
Легендарный Майк Тайсон поддержал Василия Ломаченко после боя с Девином Хейни. Жан-Клод Ван Дамм также считает украинца победителем поединка за звание чемпиона мира по боксу.
Жена Александра Усика тоже поделилась мнением о поединке Ломаченко против Хэйни.
Португалец Жозе Моуринью прокомментировал лишение очков "Ювентуса".