Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow "Ваши ожидания — ваши проблемы": сборная Камеруна отказала России arrow

"Ваши ожидания — ваши проблемы": сборная Камеруна отказала России

23 мая 2023 15:24
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев
Сборной Камеруна запретили играть с Россией
Сборная Камеруна по футболу. Фото: Instagram/fecafootofficiel
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев

Национальная сборная Камеруна по футболу отказалась играть против России. Товарищеский матч должен был состояться 15 июня в Москве на стадионе "Лужники".

Об этом сообщает Sport.ua.

Читайте также:

Принципиальное решение правительства Камеруна

Товарищеский матч между сборными Камеруна и Россией не состоится. 

Правительство африканской страны запретило своей национальной команде участвовать в товарищеском поединке против страны-террориста, который должен был пройти в Москве.

Камерун
Сборная Камеруна на тренировке. Фото: Instagram/fecafootofficiel

Как сообщают российские СМИ, Камерун окончательно отказался ехать на этот матч.

Ранее от контрольной встречи с РФ открестилась сборная Ирака. Таким образом, россияне не могут найти для своей национальной команды даже спарринг-партнеров. Об официальных поединках речь вообще не идет.

Раньше Россию не допустили к отборочным матчам на Евро-2024. 

Напомним, украинский футболист Михаил Мудрик может перейти в мюнхенскую "Баварию".

Легендарный Майк Тайсон поддержал Василия Ломаченко после боя с Девином Хейни. Жан-Клод Ван Дамм также считает украинца победителем поединка за звание чемпиона мира по боксу.

Жена Александра Усика тоже поделилась мнением о поединке Ломаченко против Хэйни.

Португалец Жозе Моуринью прокомментировал лишение очков "Ювентуса".

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:09 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

06:24 В Украине планируют освободить от военной службы еще одну категорию граждан

00:25 Приват24 временно прекратит работу: банк назвал причину

обновлено:

18:05 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2023 году?

Новость с видео

07:00 В Украину идет фронт дождей: какие области зальет больше всего

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

12:04 Мудрик решил, где продолжит карьеру

05:43 УБД и участник войны: в чем существенная разница и предоставляемые льготы

08:56ПВО сбила все 18 ракет во время ночной российской атаки, — Залужный

19:22 Мудрик не нужен "Челси": клуб принял решение по игроку

23:20Пилот Karaya рассказал, почему в РФ произошло массовое падение авиации

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас