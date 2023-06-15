Пушилін мріє, що "Шахтар" гратиме у чемпіонаті Росії на "Донбас Арені"

"Донбас Арена". Фото: google.com

Гауляйтер терористичного квазіутворення "ДНР" Денис Пушилін заявив, що незабаром донецька ФК "Шахтар" буде грати на "Донбас Арені" в чемпіонаті Росії.

Про це повідомляє UA-Футбол.

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Зазначається, що на запитання, чи є реальністю перегляд матчу "Шахтаря" та "Зеніту" у фіналі чемпіонату Росії, Пушилін відповів, що для них є мрією відновити "Шахтар" і що конкретні кроки для цього робляться.

"Ми з 2014 року не боїмося мріяти і найчастіше наші мрії реалізуються. Безумовно, поки що для нас мрія відновити в повному обсязі "Шахтар", але конкретні кроки для цього робляться", — заявив гауляйтер "ДНР".

За його словами, донецька команда гратиме на "Донбас Арені".

"На "Донбас Арені" "Шахтар" гратиме, він обов'язково гратиме у чемпіонаті Росії, але всьому свій час. Футбол точно має попит на території Донбасу, улюблений його мешканцями. І ці потреби для наших громадян буде закрито", — наголосив Пушилін.

На запитання, скільки часу знадобиться "клубам ДНР", щоб грати на чемпіонаті РФ, гауляйтер відповів, що "такого довгого часу, як із кримськими клубами не буде", бо підуть за "іншим сценарієм"

Нагадаємо, що національна збірна Камеруну з футболу відмовилась грати проти Росії. Товариський матч мав відбутися 15 червня в Москві на стадіоні "Лужники".

Також ми писали, що майже через рік після усунення від турнірів під егідою УЄФА і ФІФА збірна Росії з футболу знайшла гідного суперника. Причому йдеться про команду, яка брала участь у Кубку Світу-2022.