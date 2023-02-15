Збірна росії у березні зіграє з Іраном

На черзі КНДР? Збірна росії з футболу зіграє проти Ірану
Майже через рік після усунення від турнірів під егідою УЄФА і ФІФА збірна росії з футболу знайшла гідного суперника. Причому йдеться про команду, яка брала участь у Кубку Світу-2022.
Новим суперником російської національної команди стане збірна Ірану, повідомляє Persian Soccer.
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Найближчими тижнями на збірну росії чекає товариський поєдинок з національною командою Ірану. Вона відбудеться у столиці держави Тегерані. Цю інформацію підтвердив президент федерації футболу Ірану Мехді Таж.
Проблема російського футболу
Російські збірні та клуби відсторонені від офіційних матчів під егідою ФІФА та УЄФА та змушені шукати суперників, які погодяться грати з командою Валерія Карпіна. Важливо визнати, що останнім часом таких команд стає дедалі менше.
Ходили чутки про можливий перехід росії з УЄФА до Азійської конфедерації футболу (АФК). Це підтвердив президент російської футбольної спілки. РФС обговорив перехід до Азійської конфедерації на засіданні виконкому наприкінці 2022 року, але рішення з цього питання так і не було ухвалено.
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