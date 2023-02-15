Збірна росії у березні зіграє з Іраном

Команда Валерія Карпіна готуватиметься до екзотичного відрядження

Майже через рік після усунення від турнірів під егідою УЄФА і ФІФА збірна росії з футболу знайшла гідного суперника. Причому йдеться про команду, яка брала участь у Кубку Світу-2022.

Новим суперником російської національної команди стане збірна Ірану, повідомляє Persian Soccer.

Найближчими тижнями на збірну росії чекає товариський поєдинок з національною командою Ірану. Вона відбудеться у столиці держави Тегерані. Цю інформацію підтвердив президент федерації футболу Ірану Мехді Таж.

Проблема російського футболу

Російські збірні та клуби відсторонені від офіційних матчів під егідою ФІФА та УЄФА та змушені шукати суперників, які погодяться грати з командою Валерія Карпіна. Важливо визнати, що останнім часом таких команд стає дедалі менше.

Ходили чутки про можливий перехід росії з УЄФА до Азійської конфедерації футболу (АФК). Це підтвердив президент російської футбольної спілки. РФС обговорив перехід до Азійської конфедерації на засіданні виконкому наприкінці 2022 року, але рішення з цього питання так і не було ухвалено.

Нагадаємо, Кіліан Мбаппе не збирався виходити на заміну в матчі 1/8 ЛЧ "ПСЖ" — "Баварія". Форвард не повністю відновився після травми, але його участь у грі виявилася необхідною.

Нігерійський форвард може стати футболістом київського "Динамо". Наразі ведуться переговори про переїзд результативного футболіста до українського клубу.