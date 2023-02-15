Сборная россии в марте сыграет с Ираном

Команда Валерия Карпина будет готовиться к экзотической командировке

Почти год спустя после отстранения от турниров под эгидой УЕФА и ФИФА сборная россии по футболу нашла достойного соперника. Причем речь идет о команде, которая принимала участие в Кубке Мира-2022.

Новым соперником российской национальной команды станет сборная Ирана, сообщает Persian Soccer.

В ближайшие недели сборную россии ждет товарищеский поединок с национальной командой Ирана. Она состоится в столице государства Тегеране. Эту информацию подтвердил президент федерации футбола Ирана Мехди Таж.

Проблема российского футбола

Российские сборные и клубы отстранены от официальных матчей под эгидой ФИФА и УЕФА и вынуждены искать соперников, которые согласятся играть с командой Валерия Карпина. Важно признать, что в последнее время таких команд становится все меньше.

Ходили слухи о возможном переходе россии из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК). Это подтвердил президент российского футбольного союза. РФС обсудил переход в Азиатскую конфедерацию на заседании исполкома в конце 2022 года, но решение по этому вопросу так и не было принято.

Напомним, Килиан Мбаппе не собирался выходить на замену в матче 1/8 ЛЧ "ПСЖ" — "Бавария". Форвард не полностью восстановился после травмы, но его участие в игре оказалось необходимым.

Нигерийский форвард может стать футболистом киевского "Динамо". В данный момент ведутся переговоры о переезде результативного футболиста в украинский клуб.