Ми в соцмережах:

Регионы
Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Спорт arrow На очереди КНДР? Сборная россии по футболу сыграет против Ирана arrow

На очереди КНДР? Сборная россии по футболу сыграет против Ирана

15 февраля 2023 19:34
valeriy-kovalevych.jpg - Валерий Ковалевич
Сборная россии в марте сыграет с Ираном
Команда Валерия Карпина будет готовиться к экзотической командировке
valeriy-kovalevych.jpg - Валерий Ковалевич

Почти год спустя после отстранения от турниров под эгидой УЕФА и ФИФА сборная россии по футболу нашла достойного соперника. Причем речь идет о команде, которая принимала участие в Кубке Мира-2022. 

Новым соперником российской национальной команды станет сборная Ирана, сообщает Persian Soccer

Читайте также:

В ближайшие недели сборную россии ждет товарищеский поединок с национальной командой Ирана. Она состоится в столице государства Тегеране. Эту информацию подтвердил  президент федерации футбола Ирана Мехди Таж. 

Сборная россии

Проблема российского футбола

Российские сборные и клубы отстранены от официальных матчей под эгидой ФИФА и УЕФА и вынуждены искать соперников, которые согласятся играть с командой Валерия Карпина. Важно признать, что в последнее время таких команд становится все меньше. 

Ходили слухи о возможном переходе россии из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК). Это подтвердил президент российского футбольного союза. РФС обсудил переход в Азиатскую конфедерацию на заседании исполкома в конце 2022 года, но решение по этому вопросу так и не было принято. 

Напомним, Килиан Мбаппе не собирался выходить на замену в матче 1/8 ЛЧ "ПСЖ" — "Бавария". Форвард не полностью восстановился после травмы, но его участие в игре оказалось необходимым. 

Нигерийский форвард может стать футболистом киевского "Динамо". В данный момент ведутся переговоры о переезде результативного футболиста в украинский клуб. 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

03:10 8 вещей, которые в 2022 году резко утратят свою популярность

19:36 Европарламент призвал власти Грузии освободить Саакашвили: принята резолюция

19:35 Эксперт спрогнозировал, какими будут цены на яйца в 2023 году

19:26 Генштаб показал воздушный шар рф, сбитый над Киевской областью

19:25 Мобилизация в Украине 2023: как действовать, если призывника уволили с работы во время войны

19:21 В Луганской области оккупанты развернули военный госпиталь на территории местной больницы

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

19:20 Одесские коммунальщики сдали 55 литров крови: как стать донором

19:13 Эксперт спрогнозировал, от чего будут зависеть цены на продукты питания в 2023 году

Новина з відео

19:10 Умер звезда сериалов "Полиция Нью-Йорка" и "Отчаянные домохозяйки": ему было всего 27

19:03 У побережья Ливии произошло кораблекрушение, погибли десятки мигрантов

Эксклюзив

19:00 Первого сожгли: на что способен российский "Терминатор"

Новина з відео

19:20 Одесские коммунальщики сдали 55 литров крови: как стать донором

Новина з відео

19:10 Умер звезда сериалов "Полиция Нью-Йорка" и "Отчаянные домохозяйки": ему было всего 27

Новина з відео

18:33 Оккупанты обсуждают острое желание увольнения из рядов ВС рф: перехват ГУР

Новина з відео

17:16 "Но немного я в за**бе": Дантес написал песню о трудностях воспитания детей

Новина з відео

17:00 Гороскоп на 16 февраля: Близнецам — избегать незапланированных расходов, Львам — продуктивный день

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

16:40 В Киев прибыл с визитом премьер-министр Швеции

Новина з відео

15:21 В ВСУ объяснили, что за воздушные шары запускает россия над Киевщиной и с какой целью

Новина з відео

13:36 Обстрел многоэтажки в Покровске: известно о 12 раненых

Новина з відео

13:35 Камалия в Пакистане презентовала свою первую песню на родном языке мужа и клип на нее

Новина з відео

12:37 "Мощное обострение": Гайдай назвал самые горячие точки фронта в Луганской области

Эксклюзив

19:00 Первого сожгли: на что способен российский "Терминатор"

18:39 Как сирийское правительство препятствует спасательным операциям и ищет выгоду в трагедии

Эксклюзив

17:30 Что будет с ценами на продукты питания в 2023 году

Эксклюзив

16:16 В Херсоне остаются 60 тысяч человек, город обстреливают каждый час: ситуация за сутки

Эксклюзив

09:00 Отправили на смерть: зачем россиянам Угледар

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:00 Расследование по сбитию рейса МН17: россию и путина необходимо привлечь к ответственности

19:00 Бедность стучится в дверь, а дети умирают из-за амбиций власти: на что жалуются в россии

Новина з фото

18:31 "Прилеты" есть, наши дома горят", — как живет город Купянск под ежедневными обстрелами

Эксклюзив

18:00 "Враг давит со всех сторон": что происходит в самой горячей точке войны на Донбассе

Эксклюзив

09:00 Кредит от МВФ во время войны: не получить невозможно

Актуальное по теме

None 15 Февраль 19:36

Европарламент призвал власти Грузии освободить Саакашвили: принята резолюция

None 15 Февраль 19:36

Эксперт спрогнозировал, какими будут цены на яйца в 2023 году

None 15 Февраль 19:26

Генштаб показал воздушный шар рф, сбитый над Киевской областью

None 15 Февраль 17:45

Мобилизация в Украине 2023: как действовать, если призывника уволили с работы во время войны

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB