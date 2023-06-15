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Маліновський може перейти у відомий клуб Бундесліги

15 червня 2023 08:37
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Маліновський може перейти у відомий клуб Бундесліги
Руслан Маліновський у матчі за "Марсель". Фото: instagram.com/malinovskyi_18/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Один із лідерів збірної України Руслан Маліновський може розпочати наступний сезон у новому для себе чемпіонаті. У його послугах зацікавлений клуб німецької Бундесліги.

Маліновський може стати частиною операції з трансферу форварда до "Марселя", повідомляє Bild.

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Досвідчений півзахисник французького "Олімпіка" зіграв у Франції лише пів року. Руслан перейшов до "Марселя" з італійської "Аталанти" у січні 2023 року на правах оренди, після чого французький клуб викупив його контракт.

Новий виклик для Маліновського

"Марсель" боровся за чемпіонський титул у Лізі 1, але у підсумку опинився на третьому місці у підсумковій турнірній таблиці. Український футболіст швидко освоївся у складі нової команди, але не став для неї незамінним гравцем. 30-річний Маліновський провів 20 матчів у чемпіонаті Франції, забив гол та зробив одну результативну передачу.

Також на його рахунку гол у ворота "ПСЖ" у 1/8 Кубка Франції. "Марсель пройшов у наступну стадію турніру, але вже у чвертьфіналі вибув із боротьби.

Руслан Малиновський
Маліновський завдає удару по воротах. Фото: instagram.com/malinovskyi_18/

"Марсель" не проти зберегти Маліновського, але готовий відпустити Руслана, якщо це принесе користь команді. Наразі "Олімпік" веде переговори з німецьким "Лейпцигом" щодо обміну гравцями. "Марселю" потрібен форвард. До Франції з Німеччини може переїхати Андре Сілва. За нього "Олімпік" заплатить 15 млн євро та віддасть на вибір одного з футболістів. У цьому списку опинився й Маліновський. "Лейпциг" поки що не погодився на таку угоду.

У сезоні 2022/2023 "Лейпциг" посів третє місце у Бундеслізі та виграв Кубок Німеччини.

Нагадаємо, форвард Артем Довбик замінить відомого форварда в топ клубі.

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