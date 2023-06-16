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Макгрегора обвинили в изнасиловании во время финала НБА

16 июня 2023 09:20
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Агабекян Карен
редактор
Макгрегора обвинили в изнасиловании во время финала НБА
Конор на матче "Майами" — "Денвер". Фото: USA TODAY Sports via Reuters Connect
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Звездный экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор вляпался в очередной скандал. На этот раз ирландца хотят принудить к компенсации за изнасилование.

Случилось это правонарушение, которое еще придется доказать, во время четвертого матча финальной серии НБА между "Майами" и "Денвером", сообщает портал TMZ.

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У Макгрегора не впервые проблемы с законом. Ранее его обвиняли в избиении пожилого человека в баре и не единожды в изнасилованиях.

Конор Макгрегор на матче был со своей женой. Фото: USA TODAY Sports via Reuters Connect

Полиции придется расследовать определенные странности в этом деле

По словам адвоката пострадавшей стороны Ариэль Митчелл, к ней обратилась женщина, утверждающая, что подверглать оральному изнасилованию в мужском туалете спортивной арены.

Пострадавшая рассказала, что охрана НБА и "Майами"разделила ее с подругой и заставила пойти в туалет. Там ее ждали телохранители Макгрегора, которые не позволяли покинуть помещение.

Макгрегор же ждал ее в кабинке туалета для инвалидов и сразу же вышел после того, как она появилась. Боец начал ее агрессивно целовать, прижал к стене, обездвижил и принудил к оральному сексу.

Адвокат отметила, что девушка отбивалась от профессионального бойца MMA ударами локтей и затем смогла убежать из туалета.

Также известно, что девушка забыла в туалете кошелек, который забрали охранники Макгрегора. Они хотели якобы ее компрометировать этим кошельком.

После инцидента пострадавшая обратилась в местный полицейский участок, а затем обратилась к адвокату.

Девушка и ее адвокат планируют не доводить дело до суда и намерены урегулировать вопрос на этапе компенсации со сторонами Макгрегора, НБА и клуба "Майами Хит".

У Макгрегора назвали все обвинения в свою сторону ложными.

Макгрегора арестовали после обвинений в изнасиловании в 2019 году. Фото: marca.com

Это не впервые

Макгрегора не впервые обвинили в насили. В 2018 году девушка обвинила Конора в том, что он пригласил ее в пентхаус, предложил наркотики, а затем снял с нее одежду, схватил за лицо и поднял. Тогда полиция не нашла доказательств вины бойца.

В 2019 году другая девушка заявила, что Макгрегор изнасиловал ее на парковке возле одного из пабов в Ирландии. Дело тогда не дошло до суда.

Также в 2019-м Конор в ирландском пабе напал на 50-летнего мужчину, после чего ирландцу пришлось платить штраф.

В 2020 году Макгрегора обвинили в сексуальном насилии и непристойном поведении на Корсике, где боец проводил медовый месяц. Тогда полиция также не нашла доказательств.

В 2022 году на Ибице во время вечеринки своего дня рождения Конор якобы избил женщину. Несмотря на спутанные показания пострадавшей дело еще не закрыто.

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