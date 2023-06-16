"Динамо" получит известного тренера: о ком речь
Руководство киевского "Динамо" ищет замену для Мирчи Луческу. Румынский специалист в ближайшее время может уехать из Украины.
У "Динамо" есть несколько кандидатов на место наставника, сообщает Tutto Mercato.
В "Динамо" активно ведутся поиски нового главного тренера. Контракт с Мирчей Луческу действует до лета 2024 года, однако стороны могут досрочно расторгнуть соглашение по обоюдному согласию.
Новый тренер "Динамо"
Руководство клуба не устроили результаты команды в сезоне 2022/2023. "Бело-синие" выбыли из Лиги Европы после группового этапа, а в чемпионате Украины заняли только четвертое место.
В свою очередь Мирча Луческу устал от постоянных разъездов, воздушных тревог во время матчей и обстрелов Киева по ночам. Здоровье 77-летнего специалиста ухудшилось, ему необходима более спокойная обстановка для работы. В услугах румынского тренера заинтересовано несколько турецких клубов.
"Динамо" может заменить Мирчу Луческу другим наставником. Главным кандидатом на эту должность является Руди Гарсия. Бывший тренер "Рома", "Лилля", "Лиона" и "Марселя" несколько месяцев назад был уволен из "Аль-Насра", в котором выступает Криштиану Роналду. В случае успеха на переговорах "Динамо" может предложить наставнику контракт сроком на два сезона несмотря на то, что недавно он возглавил "Наполи".
У киевского клуба есть и альтернативный вариант. Если переговоры с Руди Гарсией не увенчаются успехом, тренировать команду могут доверить Александру Шовковскому. Он работал с "Динамо" в конце сезона, когда Мирча Луческу восстанавливался от последствий операции.
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