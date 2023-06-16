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"Динамо" получит известного тренера: о ком речь

16 июня 2023 08:42
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
"Динамо" получит известного тренера: о ком речь
Игроки празднуют победу. Фото: пресс-служба "Динамо"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Руководство киевского "Динамо" ищет замену для Мирчи Луческу. Румынский специалист в ближайшее время может уехать из Украины. 

У "Динамо" есть несколько кандидатов на место наставника, сообщает Tutto Mercato

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В "Динамо" активно ведутся поиски нового главного тренера. Контракт с Мирчей Луческу действует до лета 2024 года, однако стороны могут досрочно расторгнуть соглашение по обоюдному согласию. 

Мирча Луческу
Мирча Луческу на поле. Фото: УНИАН

Новый тренер "Динамо" 

Руководство клуба не устроили результаты команды в сезоне 2022/2023. "Бело-синие" выбыли из Лиги Европы после группового этапа, а в чемпионате Украины заняли только четвертое место. 

В свою очередь Мирча Луческу устал от постоянных разъездов, воздушных тревог во время матчей и обстрелов Киева по ночам. Здоровье 77-летнего специалиста ухудшилось, ему необходима более спокойная обстановка для работы. В услугах румынского тренера заинтересовано несколько турецких клубов. 

Руди Гарсия
Руди Гарсия на интервью. Скриншот YouTube

"Динамо" может заменить Мирчу Луческу другим наставником. Главным кандидатом на эту должность является Руди Гарсия. Бывший тренер "Рома", "Лилля", "Лиона" и "Марселя" несколько месяцев назад был уволен из "Аль-Насра", в котором выступает Криштиану Роналду. В случае успеха на переговорах "Динамо" может предложить наставнику контракт сроком на два сезона несмотря на то, что недавно он возглавил "Наполи". 

У киевского клуба есть и альтернативный вариант. Если переговоры с Руди Гарсией не увенчаются успехом, тренировать команду могут доверить Александру Шовковскому. Он работал с "Динамо" в конце сезона, когда Мирча Луческу восстанавливался от последствий операции. 

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