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"Динамо" отримає відомого тренера: хто ним стане

16 червня 2023 08:42
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
"Динамо" отримає відомого тренера: хто ним стане
Гравці святкують перемогу. Фото: пресслужба "Динамо"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Керівництво київського "Динамо" шукає заміну для Мірчі Луческу. Румунський спеціаліст найближчим часом може залишити Україну.

"Динамо" має кілька кандидатів на місце наставника, повідомляє Tutto Mercato.

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У "Динамо" активно ведуться пошуки нового головного тренера. Контракт із Мірчею Луческу діє до літа 2024 року, проте сторони можуть достроково розірвати угоду за взаємною згодою.

Мирча Луческу
Мірча Луческу на полі. Фото: УНІАН

Новий тренер "Динамо"

Керівництво клубу не влаштували результати команди у сезоні 2022/2023. "Біло-сині" вибули з Ліги Європи після групового етапу, а у чемпіонаті України посіли лише четверте місце.

Своєю чергою Мірча Луческу втомився від постійних роз'їздів, повітряних тривог під час матчів та обстрілів Києва ночами. Здоров'я 77-річного фахівця погіршилося, йому необхідна спокійніша ситуація для роботи. У послугах румунського тренера зацікавлено кілька турецьких клубів.

Руди Гарсия
Руді Гарсія на інтерв'ю. Скріншот YouTube

"Динамо" може замінити Мірчу Луческу іншим наставником. Головним кандидатом на цю посаду є Руді Гарсія. Колишнього тренера "Рома", "Лілля", "Ліона" та "Марселя" кілька місяців тому було звільнено з "Аль-Насра", в якому виступає Кріштіану Роналду. У разі успіху на переговорах "Динамо" може запропонувати наставникові контракт терміном на два сезони попри те, що нещодавно він очолив "Наполі". 

Київський клуб має й альтернативний варіант. Якщо переговори з Руді Гарсією не мають успіху, тренувати команду можуть довірити Олександру Шовковському. Він працював із "Динамо" наприкінці сезону, коли Мірча Луческу відновлювався від наслідків операції.

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