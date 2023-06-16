"Динамо" отримає відомого тренера: хто ним стане

Гравці святкують перемогу. Фото: пресслужба "Динамо"

Керівництво київського "Динамо" шукає заміну для Мірчі Луческу. Румунський спеціаліст найближчим часом може залишити Україну.

"Динамо" має кілька кандидатів на місце наставника, повідомляє Tutto Mercato.

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У "Динамо" активно ведуться пошуки нового головного тренера. Контракт із Мірчею Луческу діє до літа 2024 року, проте сторони можуть достроково розірвати угоду за взаємною згодою.

Мірча Луческу на полі. Фото: УНІАН

Новий тренер "Динамо"

Керівництво клубу не влаштували результати команди у сезоні 2022/2023. "Біло-сині" вибули з Ліги Європи після групового етапу, а у чемпіонаті України посіли лише четверте місце.

Своєю чергою Мірча Луческу втомився від постійних роз'їздів, повітряних тривог під час матчів та обстрілів Києва ночами. Здоров'я 77-річного фахівця погіршилося, йому необхідна спокійніша ситуація для роботи. У послугах румунського тренера зацікавлено кілька турецьких клубів.

Руді Гарсія на інтерв'ю. Скріншот YouTube

"Динамо" може замінити Мірчу Луческу іншим наставником. Головним кандидатом на цю посаду є Руді Гарсія. Колишнього тренера "Рома", "Лілля", "Ліона" та "Марселя" кілька місяців тому було звільнено з "Аль-Насра", в якому виступає Кріштіану Роналду. У разі успіху на переговорах "Динамо" може запропонувати наставникові контракт терміном на два сезони попри те, що нещодавно він очолив "Наполі".

Київський клуб має й альтернативний варіант. Якщо переговори з Руді Гарсією не мають успіху, тренувати команду можуть довірити Олександру Шовковському. Він працював із "Динамо" наприкінці сезону, коли Мірча Луческу відновлювався від наслідків операції.

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