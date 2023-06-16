Макгрегора звинуватили у зґвалтуванні під час фіналу НБА

Конор на матчі "Маямі" — "Денв". Фото: USA TODAY Sports via Reuters Connect

Зірковий ексчемпіон UFC у двох вагових категоріях Конор Макгрегор вляпався у черговий скандал. Цього разу ірландця хочуть примусити заплатити компенсацію за зґвалтування.

Сталося це правопорушення, яке ще доведеться довести, під час четвертого матчу фінальної серії НБА між "Маямі" та "Денвером", повідомляє портал TMZ.

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У Макгрегора не вперше проблеми із законом. Раніше його звинувачували у побитті людини похилого віку в барі, і не раз у зґвалтуваннях.

Конор Макгрегор на матчі був зі своєю дружиною. Фото: USA TODAY Sports via Reuters Connect

Поліції доведеться розслідувати певні дивності у цій справі

За словами адвоката постраждалої сторони Аріель Мітчелл, до неї звернулася жінка, яка стверджує, що стосовно неї скоєно оральне зґвалтування в чоловічому туалеті спортивної арени.

Постраждала розповіла, що охорона НБА та "Маямі" розділила її з подругою і змусила піти в туалет. Там на неї чекали охоронці Макгрегора, які не дозволяли покинути приміщення.

Макгрегор же чекав на неї в кабінці туалету для інвалідів і відразу ж вийшов після того, як вона з'явилася. Боєць почав її агресивно цілувати, притиснув до стіни, знерухомив і змусив до орального сексу.

Адвокат зазначила, що дівчина відбивалася від професійного бійця MMA ударами ліктів і потім змогла втекти з туалету.

Також відомо, що дівчина забула у туалеті гаманець, який забрали охоронці Макгрегора. Вони хотіли її нібито компрометувати цим гаманцем.

Після інциденту постраждала звернулася до місцевої поліцейської дільниці, а потім до адвоката.

Дівчина та її адвокат планують не доводити справу до суду та мають намір врегулювати питання на етапі компенсації зі сторонами Макгрегора, НБА та клубу "Маямі Хіт".

У Макгрегора назвали всі звинувачення у свій бік хибними.

Макгрегора заарештували після звинувачень у зґвалтуванні у 2019 році. Фото: marca.com

Це не вперше

Макгрегора не вперше звинуватили у насильстві. У 2018 році дівчина звинуватила Конора в тому, що він запросив її до пентхауса, запропонував наркотики, а потім зняв з неї одяг, схопив за обличчя і підняв. Тоді поліція не знайшла доказів вини бійця.

У 2019 році інша дівчина заявила, що Макгрегор зґвалтував її на паркінгу біля одного з пабів в Ірландії. Справа тоді не дійшла до суду.

Також 2019-го Конор в ірландському пабі напав на 50-річного чоловіка, після чого ірландцю довелося платити штраф.

У 2020 році Макгрегора звинуватили у сексуальному насильстві та непристойній поведінці на Корсиці, де боєць проводив медовий місяць. Тоді поліція також не знайшла доказів.

У 2022 році на Ібіці під час вечірки свого дня народження Конор нібито побив жінку. Попри спутані свідчення потерпілої, справа ще не припинена.

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