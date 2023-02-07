Лиам Нисон раскритиковал Конора Макгрегора и UFC

Голливудская звезда не исключает того, что известный боец захочет ему отомстить

Известный голливудский актер Лиам Нисон до сих пор не считает смешанные единоборства видом спорта. Он поделился мнением о UFC и нелицеприятного высказался о звезде боевых искусств Коноре Макгрегоре.

Звезда фильма "Список Шиндлера" никогда не смотрит поединки UFC, сообщает Bloody Elbow.

Почему Нисону не нравится UFC?

70-летний Лиам Нисон остается приверженцем "старой школы" и предпочитает боксерский поединок сражению UFC. Он считает бои без правил "обычным мордобоем", который ничем не отличается от драки в баре.

"Я действительно не люблю UFC. Для меня это похоже на драку в баре. Я знаю, что это месяцы тренировок, многомиллионная армия поклонников... Но таким бойцам хочется сказать: "Почему бы тебе просто не взять бутылку пива и не ударить другого парня по голове?" Это следующий этап UFC. Меня это просто раздражает", — признался Лиам Нисон.

При этом актер нелицеприятно высказался и о бывшем чемпионе UFC Коноре Макгрегоре. Нисон считает, что боец негативно влияет на репутацию Ирландии.

"Конор Макгрегор — это просто маленький лепрекон. Он создает Ирландии дурную славу. Я знаю, что он в хорошей форме, и я восхищаюсь им. Но это не значит, что я должен его любить. Возможно, когда я прилечу в Дублин, он захочет поквитаться со мной за эти слова", — добавил Лиам Нисон.

У голливудского актера есть боксерский опыт за плечами. Он начал тренироваться в возрасте девяти лет и выиграл несколько титулов, прежде чем решил бросить спорт в 17 лет, чтобы больше сосредоточиться на кинематографе.

Напомним, гражданская супруга португальского футболиста Криштиану Роналду спровоцировала скандальный инцидент. Джорджина Родригес нарушила закон о приличии в Саудовской Аравии.

Тем временем полузащитник сборной Ганы Кристиан Атсу был найден живым под завалом одного из домов в Турции. Футболист получил травмы в результате землетрясения.