"Это маленький леприкон": Лиам Нисон раскритиковал Конора Макгрегора и UFC
Известный голливудский актер Лиам Нисон до сих пор не считает смешанные единоборства видом спорта. Он поделился мнением о UFC и нелицеприятного высказался о звезде боевых искусств Коноре Макгрегоре.
Звезда фильма "Список Шиндлера" никогда не смотрит поединки UFC, сообщает Bloody Elbow.
-
Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе: главные заявления украинского лидера — трансляция
-
Сколько лет нужно на полное разминирование Киевщины — ответ сапера
-
Литва предполагает, что переговоры о вступлении Украины в ЕС начнется в конце 2023 года
-
В Киеве арендовать жилье стало дороже: какие сейчас цены
-
Быстрее к пациентам: одесская мобильная служба паллиативной помощи получила новое авто
-
В Украине резко подскочил спрос на электрокары: последние данные рынка
-
Disney анонсировал новые части мультфильмов "Холодное сердце", "Зверополис" и "История игрушек"
-
Пригожин "божится", что больше не вербует зеков в ЧВК "Вагнер"
-
Эрдоган заявил, что к такому землетрясению невозможно было подготовиться: количество жертв превысило 16 тысяч
-
"Почти год, как в нашу страну пришел враг": Роман Зозуля обратился к украинцам
Почему Нисону не нравится UFC?
70-летний Лиам Нисон остается приверженцем "старой школы" и предпочитает боксерский поединок сражению UFC. Он считает бои без правил "обычным мордобоем", который ничем не отличается от драки в баре.
"Я действительно не люблю UFC. Для меня это похоже на драку в баре. Я знаю, что это месяцы тренировок, многомиллионная армия поклонников... Но таким бойцам хочется сказать: "Почему бы тебе просто не взять бутылку пива и не ударить другого парня по голове?" Это следующий этап UFC. Меня это просто раздражает", — признался Лиам Нисон.
При этом актер нелицеприятно высказался и о бывшем чемпионе UFC Коноре Макгрегоре. Нисон считает, что боец негативно влияет на репутацию Ирландии.
"Конор Макгрегор — это просто маленький лепрекон. Он создает Ирландии дурную славу. Я знаю, что он в хорошей форме, и я восхищаюсь им. Но это не значит, что я должен его любить. Возможно, когда я прилечу в Дублин, он захочет поквитаться со мной за эти слова", — добавил Лиам Нисон.
У голливудского актера есть боксерский опыт за плечами. Он начал тренироваться в возрасте девяти лет и выиграл несколько титулов, прежде чем решил бросить спорт в 17 лет, чтобы больше сосредоточиться на кинематографе.
Напомним, гражданская супруга португальского футболиста Криштиану Роналду спровоцировала скандальный инцидент. Джорджина Родригес нарушила закон о приличии в Саудовской Аравии.
Тем временем полузащитник сборной Ганы Кристиан Атсу был найден живым под завалом одного из домов в Турции. Футболист получил травмы в результате землетрясения.