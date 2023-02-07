"Це маленький леприкон": Ліам Нісон розкритикував Конора Макгрегора та UFC
Відомий голлівудський актор Ліам Нісон досі не вважає змішані єдиноборства видом спорту. Він поділився думкою про UFC і неприємно висловився про зірку бойових мистецтв Конора Макгрегора.
Зірка фільму "Список Шиндлера" ніколи не дивиться на поєдинки UFC, повідомляє Bloody Elbow.
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Чому Нісону не подобається UFC?
70-річний Ліам Нісон залишається прихильником "старої школи" і віддає перевагу боксерському поєдинку битві UFC. Він вважає бої без правил "звичайним мордобою", який нічим не відрізняється від бійки в барі.
Я дійсно не люблю UFC. Для мене це схоже на бійку в барі. Я знаю, що це місяці тренувань, багатомільйонна армія шанувальників... Але таким бійцям хочеться сказати: "Чому б тобі просто не взяти пляшку пива і не вдарити іншого хлопця по голові?" Це наступний етап UFC. Мене це просто дратує", — зізнався Ліам Нісон.
При цьому актор неприємно висловився і про колишнього чемпіона UFC Конора Макгрегора. Нісон вважає, що боєць негативно впливає на репутацію Ірландії.
"Конор Макгрегор — це просто маленький лепрекон. Він створює Ірландії погану славу. Я знаю, що він у гарній формі, і я захоплююся ним. Але це не означає, що я мушу його любити. Можливо, коли я приляжу до Дубліна, він захоче поквитатися зі мною за ці слова", — додав Ліам Нісон.
Голлівудський актор має боксерський досвід за плечима. Він почав тренуватися у віці дев'яти років і виграв кілька титулів, перш ніж вирішив кинути спорт у 17 років, щоби більше зосередитися на кінематографі.
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