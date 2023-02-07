Ліам Нісон розкритикував Конора Макгрегора та UFC

Голлівудська зірка не виключає того, що відомий боєць захоче йому помститися

Відомий голлівудський актор Ліам Нісон досі не вважає змішані єдиноборства видом спорту. Він поділився думкою про UFC і неприємно висловився про зірку бойових мистецтв Конора Макгрегора.

Зірка фільму "Список Шиндлера" ніколи не дивиться на поєдинки UFC, повідомляє Bloody Elbow.

Чому Нісону не подобається UFC?

70-річний Ліам Нісон залишається прихильником "старої школи" і віддає перевагу боксерському поєдинку битві UFC. Він вважає бої без правил "звичайним мордобою", який нічим не відрізняється від бійки в барі.

Я дійсно не люблю UFC. Для мене це схоже на бійку в барі. Я знаю, що це місяці тренувань, багатомільйонна армія шанувальників... Але таким бійцям хочеться сказати: "Чому б тобі просто не взяти пляшку пива і не вдарити іншого хлопця по голові?" Це наступний етап UFC. Мене це просто дратує", — зізнався Ліам Нісон.

При цьому актор неприємно висловився і про колишнього чемпіона UFC Конора Макгрегора. Нісон вважає, що боєць негативно впливає на репутацію Ірландії.

"Конор Макгрегор — це просто маленький лепрекон. Він створює Ірландії погану славу. Я знаю, що він у гарній формі, і я захоплююся ним. Але це не означає, що я мушу його любити. Можливо, коли я приляжу до Дубліна, він захоче поквитатися зі мною за ці слова", — додав Ліам Нісон.

Голлівудський актор має боксерський досвід за плечима. Він почав тренуватися у віці дев'яти років і виграв кілька титулів, перш ніж вирішив кинути спорт у 17 років, щоби більше зосередитися на кінематографі.

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