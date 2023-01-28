Конор Магрегор попал в ДТП — какие травмы получил боец

Макгрегора сбила машина во время велопрогулки: что с легендой UFC
Бывшего чемпиона UFC в среднем весе Конора Макгрегора сбила машина во время велопрогулки. Боец избежал серьезных травм и повреждений.
Об этом Конор Макгрегор сообщил в своем Instagram.
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ДТП "Макгрегора"
"Только что меня сзади ударила машина. Водитель, ослепленный солнцем, меня не увидел и на полной скорости влетел в меня. К счастью, мое время еще не пришло. Спасибо также борьбе и дзюдо. Знание, как правильно сгруппироваться, спасло мне жизнь", — рассказад Макгрегор.
В результате ДТП все цели, боец избежал серозных травм и повреждений, а водитель автомобиля в результате увез Конора Макгрегора домой.
Напомним, недавно стало известно, что у бывшего чемпиона UFC Конора Макгрегора снова возникли проблемы с законом. Он оказался под следствием по обвинению в вероятном нападении на женщину, якобы произошедшего на борту его яхты в Испании в июле 2022 года.
Ожидаемая жертва заявила, что знает Макгрегора, поскольку они из одного района Дублина. Утверждается, что она была на яхте Конора после дня рождения 16 июля. В какой-то момент, по словам потерпевшей, спортсмен начал обижать ее за внешний вид, затем ударил ногой в живот. Он добавил к этому удару кулаком и угрозу утопить потерпевшую в море.
Женщина сообщила, что спрыгнула с яхты, которая в то время была недалеко от острова Форментера, чтобы спастись от Макгрегора. Ее подобрал в море и спас очередной катер "Красного креста".