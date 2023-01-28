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Макгрегора збила машина під час велопрогулянки: що з легендою UFC

28 січня 2023 12:21
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Тетяна Слободянюк
Конор Магрегор потрапив у ДТП — яких травм зазнав боєць
Конор Макгрегор
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Тетяна Слободянюк

Колишнього чемпіона UFC у середній вазі Конора Макгрегора збила машина під час велопрогулянки. Боєць уник серйозних травм та пошкоджень.

Про це Конор Макгрегор повідомив у своєму Instagram. 

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ДТП Макгрегора

"Щойно мене ззаду вдарила машина. Водій, засліплений сонцем, мене не побачив і на повній швидкості влетів у мене. На щастя, мій час ще не прийшов. Дякую також боротьбі та дзюдо. Знання, як правильно згрупуватися, врятувало мені життя", — розповів Макгрегор.

В результаті ДТП усі цілі, боєць уник серозних травм та пошкоджень, а водій автомобіля у результаті відвіз Конора Макгрегора додому.

 Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що у колишнього чемпіона UFC Конора Макгрегора знову виникли проблеми із законом. Він опинився під слідством за звинуваченням у ймовірному нападі на жінку, який нібито стався на борту його яхти в Іспанії у липні 2022 року.

Очікувана жертва заявила, що знає Макгрегора, оскільки вони з одного району Дубліна. Стверджується, що вона була на яхті Конора після його дня народження 16 липня. Якоїсь миті, за словами потерпілої, спортсмен почав ображати її за зовнішній вигляд, потім ударив ногою в живіт. Він додав до цього удару кулаком і загрозу втопити потерпілу в морі.

Жінка повідомила, що зістрибнула з яхти, яка на той час була неподалік острова Форментера, щоб врятуватися від Макгрегора. Її підібрав у морі та врятував черговий катер "Червоного хреста".

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