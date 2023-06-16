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Поліція затримала дружину високопоставленого футбольного чиновника за п'яне водіння

16 червня 2023 10:58
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Агабекян Карен
редактор
Поліція затримала дружину високопоставленого футбольного чиновника за п'яне водіння
Тарас Юрик (у центрі) на засіданні асоціації футболу області. Фото: Асоціація футболу Тернопільщини
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У Тернополі в комендантську годину поліція затримала жінку за п'яне водіння. Правопорушницею виявилася дружина голови Тернопільської асоціації футболу Тараса Юрика Мар'яна.

Інцидент стався 7 травня близько 2 години ночі, повідомляє портал "20 хвилин".

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Тільки келих просеко

7 травня поліція зупинила автомобіль депутатки. Через підозру у вживанні алкоголю політикиня пройшла алкотест, який показав 1,88 проміле при нормі 0,2. У поліції зазначили, що від обстеження у медичній установі жінка відмовилася.

За словами затриманої, вона випила лише один келих просеко.

Згідно з рішенням суду, Юрик визнано винною у керуванні автомобілем у стані алкогольного сп'яніння і їй призначено штраф у розмірі 17 тис. гривень та позбавлення водійських прав на рік.

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