Поліція затримала дружину високопоставленого футбольного чиновника за п'яне водіння

Тарас Юрик (у центрі) на засіданні асоціації футболу області. Фото: Асоціація футболу Тернопільщини

У Тернополі в комендантську годину поліція затримала жінку за п'яне водіння. Правопорушницею виявилася дружина голови Тернопільської асоціації футболу Тараса Юрика Мар'яна.

Інцидент стався 7 травня близько 2 години ночі, повідомляє портал "20 хвилин".

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Тільки келих просеко

7 травня поліція зупинила автомобіль депутатки. Через підозру у вживанні алкоголю політикиня пройшла алкотест, який показав 1,88 проміле при нормі 0,2. У поліції зазначили, що від обстеження у медичній установі жінка відмовилася.

За словами затриманої, вона випила лише один келих просеко.

Згідно з рішенням суду, Юрик визнано винною у керуванні автомобілем у стані алкогольного сп'яніння і їй призначено штраф у розмірі 17 тис. гривень та позбавлення водійських прав на рік.

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