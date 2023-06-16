Президента УАФ Павелка заарештовано: що відомо

Андрій Павелко на засіданні УАФ. Фото: УНІАН

Президент Української Асоціації футболу (УАФ) Андрій Павелко може провести два місяці у СІЗО. Суд прийняв це рішення на засіданні щодо чергового обрання запобіжного заходу чиновнику.

Павелко має право подати апеляцію, нагадує "Бомбардир".

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Напередодні справу керівника Української асоціації футболу Андрія Павелка із Києва передали до Львова. Юристи вважали, що обвинувачення не має підстав для рішення про позбавлення волі футбольного чиновника, але судді виявилися іншої думки.

Вердикт суду у справі Павелко

Суддя Шевченківського районного суду міста Львів Галина Бєлінська задовольнила клопотання прокурора щодо зміни запобіжного заходу Андрію Павелку. Президент УАФ повинен утримуватися під вартою 60 днів.

Відповідне рішення суду ухвалено у справі про розкрадання коштів на будівництві заводу з виготовлення штучної трави для футбольних полів. Адвокат Андрія Павелко має час для того, щоб подати апеляцію.

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