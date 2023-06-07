Павелко может потерять должность главы УАФ: что известно

Андрей Павелко перед журналистами. Фото: УНИАН

Президент Украинской Ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко может лишиться должности. Снято ограничение на проведение внеочередных выборов главы организации.

Соответствующее постановление было получено в судебном порядке, сообщает портал Новини.LIVE.

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Будущее Андрея Павелко во главе украинского футбола снова оказалось под угрозой. Получено решение столичного Апелляционного суда об отмене предыдущего постановления Печерского районного суда города. Согласно документу высшей инстанции от 24 мая 2023 года, снят запрет на проведение внеочередных выборов главы УАФ.

Андрей Павелко и Анатолий Демьяненко. Фото: УНИАН

Скандал с Павелко

В ближайшее время может быть организован Конгресс Украинской Ассоциации футбола. В случае, если делегаты примут решение о проведении внеочередных выборов главы УАФ, Андрею Павелко придется выдержать конкуренцию с другим кандидатом.

Однако пока об этом говорить рано. Дело УАФ было передано на дальнейшее рассмотрение в суд первой инстанции. О сроках его рассмотрения пока ничего не известно.

Еще осенью 2022 года Печерский столичный суд принял решение о запрете на проведение досрочных выборов главы УАФ, а также других должностей организации. Конгресс должен был состояться в марте, но был перенесен на неопределенный срок.

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