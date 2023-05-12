Павелко объяснил, почему Украину исключили из заявки на проведение ЧМ-2030
Украина не сможет провести чемпионат мира по футболу в 2030-м году. Адвокат президента Украинской Ассоциации футбола Андрея Павелко среди причин этого решения назвал уголовное преследование своего клиента.
Павелко продолжает отрицать обвинения в коррупции, сообщает Instagram-канал FootballHub.
Украине не сможет провести Кубок Мира-2030 по футболу совместно с Испанией и Португалией. Место нашей страны в совместной заявке европейских государств заняла Марокко.
Одновременно с этим продолжается суд, на котором присутствует обвиненный в коррупции глава УАФ Андрей Павелко. Адвокат спортивного чиновника заявил, что исключение Украины на проведение ЧМ-2030 якобы связано с преследованием его клиента.
Позиция Павелко и УАФ
Изначально было заявлено, что Украина лишилась места в заявке Испании и Португалии из-за неопределенности, вызванного войной в стране. У Павелко добавили, что вмешательство государства в дела УАФ тоже повлияло на решение об исключении.
Павелко обвиняют в хищении государственных средств, выделенных УАФ, и превышении должностных полномочий. Его юристы используют положение устава УЕФА о том, что государство не должно вмешиваться в дела спортивных федераций на местах. Это может привести к исключению клубов и национальной команды такой страны из международных турниров.
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