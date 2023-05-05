УАФ может наказать один из клубов УПЛ за договорные матчи

Игроки "Металлиста" во время матча. Фото: УНИАН

В рамках 24-го тура украинской Премьер-лиги "Днепр-1" разгромил харьковский "Металлист" со счетом 5:0. Этот матч привлек внимание не только благодаря атакующей игре хозяев поля.

Чиновники из Украинской ассоциации футбола тщательно изучают этот и несколько других поединков, сообщает "ТаТоТаке".

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В УАФ заинтересовались ходом событий в матче "Днепра-1" и "Металлиста". Глава украинского футбола Андрей Павелко заявил, что во время проведения этой игры было зафиксировано аномальное количество и изменение ставок на матч.

Подозрения в отношении "Металлиста"

В настоящее время изучаются и другие матчи "Металлиста". В частности, речь идет про недавний поединок с "Вересом", который завершился со счетом 5:5. Однако известно, что в прошлых матчах с участием харьковской команды не было аномального движения ставок.

Судья в матче с участием "Металлиста". Фото: УНИАН

Харьковский "Металлист" находится в сложном финансовом состоянии. Источники сообщали о задолженностях по зарплате перед футболистами команды. Подопечные Перицы Огненовича по итогам 24 туров опустили на предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата Украины.

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