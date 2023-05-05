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УАФ може покарати один із клубів УПЛ за договірні матчі

5 травня 2023 15:25
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
УАФ може покарати один із клубів УПЛ за договірні матчі
Гравці "Металіста" під час матчу. Фото: УНІАН
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

У рамках 24 туру української Прем'єр-ліги "Дніпро-1" розгромив харківський "Металіст" з рахунком 5:0. Цей матч привернув увагу не лише завдяки грі господарів поля.

Чиновники з Української асоціації футболу ретельно вивчають цей та кілька інших поєдинків, повідомляє "ТаТоТаке".

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В УАФ зацікавилися перебігом подій у матчі "Дніпра-1" та "Металіста". Глава українського футболу Андрій Павелко заявив, що під час проведення цієї гри було зафіксовано аномальну кількість та зміну ставок на матч.

Підозри щодо "Металіста"

Наразі вивчаються й інші матчі "Металіста". Зокрема йдеться про недавній поєдинок із "Вересом", який завершився з рахунком 5:5. Проте відомо, що у минулих матчах за участю харківської команди не було аномального руху ставок.

Металіст
Суддя у матчі за участю "Металіста". Фото: УНІАН

Харківський "Металіст" перебуває у складному фінансовому стані. Джерела повідомляли про заборгованості із зарплати перед футболістами команди. Підопічні Перици Огненовича за підсумками 24 турів опустили на передостаннє місце у турнірній таблиці чемпіонату України.

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