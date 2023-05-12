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Павелко пояснив, чому Україну виключили із заявки на проведення ЧС-2030

12 травня 2023 14:28
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Павелко пояснив, чому Україну виключили із заявки на проведення ЧС-2030
Андрій Павелко на трибуні стадіону. Фото: УНІАН
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Україна не зможе провести чемпіонат світу з футболу 2030-го року. Адвокат президента Української Асоціації футболу Андрія Павелка серед причин цього рішення назвав карне переслідування свого клієнта.

Павелко продовжує заперечувати звинувачення у корупції, повідомляє Instagram-канал FootballHub.

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Україна не зможе провести Кубок Світу-2030 з футболу спільно з Іспанією та Португалією. Місце нашої країни у спільній заявці європейських держав посіла Марокко.

Андрій Павелко
Андрій Павелко в УАФ Фото: УНІАН

Водночас продовжується суд, на якому присутній звинувачений у корупції голова УАФ Андрій Павелко. Адвокат спортивного чиновника заявив, що виняток України на проведення ЧС-2030 нібито пов'язаний із переслідуванням його клієнта.

Позиція Павелка та УАФ

Спочатку було заявлено, що Україна втратила місце у заявці Іспанії та Португалії через невизначеність, спричинену війною в країні. У Павелка додали, що втручання держави у справи УАФ також вплинуло на рішення про виключення.

Павелка звинувачують у розкраданні державних коштів, виділених УАФ, та перевищенні посадових повноважень. Його юристи використовують положення статуту УЄФА про те, що держава не повинна втручатися у справи спортивних федерацій на місцях. Це може призвести до виключення клубів та національної команди такої країни із міжнародних турнірів.

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