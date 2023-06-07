Павелко може втратити посаду голови УАФ: що відомо

Андрій Павелко перед журналістами Фото: УНІАН

Президент Української Асоціації футболу (УАФ) Андрій Павелко може втратити посаду. Знято обмеження щодо проведення позачергових виборів голови організації.

Відповідну ухвалу було отримано в судовому порядку, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Майбутнє Андрія Павелка на чолі українського футболу знову опинилося під загрозою. Отримано рішення столичного Апеляційного суду про скасування попередньої ухвали Печерського районного суду міста. Згідно з документом вищої інстанції від 24 травня 2023 року, знято заборону на проведення позачергових виборів глави УАФ.

Андрій Павелко та Анатолій Дем'яненко. Фото: УНІАН

Скандал із Павелком

Найближчим часом може бути організовано Конгрес Української Асоціації футболу. Якщо делегати ухвалять рішення про проведення позачергових виборів глави УАФ, Андрію Павелку доведеться витримати конкуренцію з іншим кандидатом.

Однак поки що про це говорити рано. Справа УАФ була передана на подальший розгляд до суду першої інстанції. Про терміни його розгляду поки що нічого не відомо.

Ще восени 2022 року Печерський столичний суд ухвалив рішення про заборону проведення дострокових виборів глави УАФ, а також інших посад організації. Конгрес мав відбутися у березні, але було перенесено на невизначений термін.

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