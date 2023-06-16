Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Президент УАФ Павелко арестован: что известно arrow

Президент УАФ Павелко арестован: что известно

16 июня 2023 10:14
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Президент УАФ Павелко арестован: что известно
Андрей Павелко на заседании УАФ. Фото: УНИАН
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Президент Украинской Ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко может провести два месяца в СИЗО. Суд принял это решение на заседании по очередному избранию меры пресечения чиновнику. 

У Павелко есть право подать апелляцию, напоминает "Бомбардир". 

Читайте также:

Накануне дело руководителя Украинской ассоциации футбола Андрея Павелко из Киева передали во Львов. Юристы считали, что у обвинения нет оснований для решения о лишении свободы футбольного чиновника, но судьи оказались другого мнения. 

Вердикт суда по делу Павелко 

Судья Шевченковского районного суда города Львов Галина Белинская удовлетворила ходатайство прокурора об изменении меры пресечения Андрею Павелко. Президент УАФ должен будет содержаться под стражей 60 дней. 

Соответствующее решение суда принято по делу о хищении средств на строительстве завода по изготовлению искусственной травы для футбольных полей. У адвокатов Андрея Павелко есть время для того, чтобы подать апелляцию. 

Напомним, полузащитник Руслан Малиновский может перейти в известный клуб Бундеслиги. 

Форвард Артем Довбик заменит известного форварда в топ-клубе. 

Донецкий "Шахтер" может возглавить безработный тренер. 

Хавбек Георгий Судаков может уйти из "Шахтера": в клубе рассказали правду. 

Матч отбора на Евро-2022 Северная Македония — Украина обслужит скандальный арбитр. 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:17 Потеря Leopard и Bradley: главный сержант Маркус обратился к украинцам

11:54 Военнообязанные будут проходить медкомиссию по новой схеме: что изменилось

09:22 Россияне подставили известного украинского певца: тот не стал молчать

07:45 Штрафы в более чем 33 тыс. грн: украинцев ждет наказание за игнорирование налоговой

Новость с фото

01:56 Пригожин высмеял РФ, выдавшую уничтоженные украинские комбайны за танки Leopard

Спецпроект "Герои в тылу": история железнодорожника Дмитрия Ярошенко

04:58 Правительство уменьшило предельный возраст призывников: что это значит

Новость с фото

01:11По Украине ширилась воздушная тревога

10:41 Цыганков заменит Беллингема: что известно

22:25Кого этим летом не призовут в ВСУ: разъяснение юриста

09:10 Довбик заменит известного форварда в топ-клубе

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас