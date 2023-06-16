Президент УАФ Павелко арестован: что известно

Андрей Павелко на заседании УАФ. Фото: УНИАН

Президент Украинской Ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко может провести два месяца в СИЗО. Суд принял это решение на заседании по очередному избранию меры пресечения чиновнику.

У Павелко есть право подать апелляцию, напоминает "Бомбардир".

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Накануне дело руководителя Украинской ассоциации футбола Андрея Павелко из Киева передали во Львов. Юристы считали, что у обвинения нет оснований для решения о лишении свободы футбольного чиновника, но судьи оказались другого мнения.

Вердикт суда по делу Павелко

Судья Шевченковского районного суда города Львов Галина Белинская удовлетворила ходатайство прокурора об изменении меры пресечения Андрею Павелко. Президент УАФ должен будет содержаться под стражей 60 дней.

Соответствующее решение суда принято по делу о хищении средств на строительстве завода по изготовлению искусственной травы для футбольных полей. У адвокатов Андрея Павелко есть время для того, чтобы подать апелляцию.

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