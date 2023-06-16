Северная Македония против Украины — где смотреть онлайн

Украина против Северной Македонии: где смотреть онлайн
Сергей Ребров проведет первый официальный поединок на посту главного тренера сборной Украины. Соперником "сине-желтых" станет Северная Македония.
Обеим командам необходима победа, а сам матч можно будет посмотреть онлайн в Украине, сообщает портал Новини.LIVE.
В пятницу, 16 июня, в рамках отбора на Евро-2024 сборная Украины проведет свой второй поединок. Подопечные Сергея Реброва сыграют в Скопье против Северной Македонии. Матч начнется в 22:00 по киевскому времени.
Где и когда смотреть онлайн Северная Македония — Украина
Поединки отборочной кампании сборной Украины на континентальное первенство транслируют медиасервис Megogo и региональные телеканалы "Суспільного".
Например, игру сборные Северной Македонии и Украины можно будет посмотреть на "Суспільне Київ" или "Суспільне Дніпро". Онлайн поединка будет доступен в цифровом эфире T2, кабельных сетях и IPTV.
Турнирная таблица группы "С"
- Англия — 6 очков
- Италия — 3 очка
- Северная Македония — 3 очка
- Украина — 0 очков
- Мальта — 0 очков
Сборная Украины сыграла только один поединок в отборе на Евро-2024. Под руководством Руслана Ротаня команда проиграла Англии со счетом 0:2. Македонцы тоже провели только одну встречу, обыграв Мальту.
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