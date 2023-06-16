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Украина против Северной Македонии: где смотреть онлайн

16 июня 2023 12:01
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Северная Македония против Украины — где смотреть онлайн
Сергей Ребров выбирает план на игру. Фото: пресс-служба УАФ
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Сергей Ребров проведет первый официальный поединок на посту главного тренера сборной Украины. Соперником "сине-желтых" станет Северная Македония. 

Обеим командам необходима победа, а сам матч можно будет посмотреть онлайн в Украине, сообщает портал Новини.LIVE. 

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В пятницу, 16 июня, в рамках отбора на Евро-2024 сборная Украины проведет свой второй поединок. Подопечные Сергея Реброва сыграют в Скопье против Северной Македонии. Матч начнется в 22:00 по киевскому времени. 

Тарас Степаненко
Капитан сборной Украины Тарас Степаненко перед журналистами. Фото: пресс-служба УАФ

Где и когда смотреть онлайн Северная Македония — Украина 

Поединки отборочной кампании сборной Украины на континентальное первенство транслируют медиасервис Megogo и региональные телеканалы "Суспільного". 

Например, игру сборные Северной Македонии и Украины можно будет посмотреть на "Суспільне Київ" или "Суспільне Дніпро". Онлайн поединка будет доступен в цифровом эфире T2, кабельных сетях и IPTV. 

Турнирная таблица группы "С"

  1. Англия — 6 очков
  2. Италия — 3 очка 
  3. Северная Македония — 3 очка
  4. Украина — 0 очков
  5. Мальта — 0 очков

Сборная Украины сыграла только один поединок в отборе на Евро-2024. Под руководством Руслана Ротаня команда проиграла Англии со счетом 0:2. Македонцы тоже провели только одну встречу, обыграв Мальту. 

Напомним, полузащитник Руслан Малиновский может перейти в известный клуб Бундеслиги. 

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