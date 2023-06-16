Северная Македония против Украины — где смотреть онлайн

Сергей Ребров выбирает план на игру. Фото: пресс-служба УАФ

Сергей Ребров проведет первый официальный поединок на посту главного тренера сборной Украины. Соперником "сине-желтых" станет Северная Македония.

Обеим командам необходима победа, а сам матч можно будет посмотреть онлайн в Украине, сообщает портал Новини.LIVE.

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В пятницу, 16 июня, в рамках отбора на Евро-2024 сборная Украины проведет свой второй поединок. Подопечные Сергея Реброва сыграют в Скопье против Северной Македонии. Матч начнется в 22:00 по киевскому времени.

Капитан сборной Украины Тарас Степаненко перед журналистами. Фото: пресс-служба УАФ

Где и когда смотреть онлайн Северная Македония — Украина

Поединки отборочной кампании сборной Украины на континентальное первенство транслируют медиасервис Megogo и региональные телеканалы "Суспільного".

Например, игру сборные Северной Македонии и Украины можно будет посмотреть на "Суспільне Київ" или "Суспільне Дніпро". Онлайн поединка будет доступен в цифровом эфире T2, кабельных сетях и IPTV.

Турнирная таблица группы "С"

Англия — 6 очков Италия — 3 очка Северная Македония — 3 очка Украина — 0 очков Мальта — 0 очков

Сборная Украины сыграла только один поединок в отборе на Евро-2024. Под руководством Руслана Ротаня команда проиграла Англии со счетом 0:2. Македонцы тоже провели только одну встречу, обыграв Мальту.

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