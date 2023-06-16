Північна Македонія проти України — де дивитись онлайн

Сергій Ребров обирає план на гру. Фото: пресслужба УАФ

Сергій Ребров проведе перший офіційний поєдинок на посаді головного тренера збірної України. Суперником "синьо-жовтих" стане Північна Македонія.

Обом командам потрібна перемога, а сам матч можна буде переглянути онлайн в Україні, повідомляє портал Новини.LIVE.

Читайте також:

У п'ятницю, 16 червня, у рамках відбору на Євро-2024 збірна України проведе свій другий поєдинок. Підопічні Сергія Реброва зіграють у Скоп'є проти Північної Македонії. Матч розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Капітан збірної України Тарас Степаненко перед журналістами Фото: пресслужба УАФ

Де і коли дивитись онлайн Північна Македонія — Україна

Поєдинки відбірної кампанії збірної України на континентальну першість транслюють медіасервіс Megogo та регіональні телеканали "Суспільного".

Наприклад, гру збірні Північної Македонії та України можна буде подивитися на "Суспільне Київ" або "Суспільне Дніпро". Онлайн поєдинку буде доступний у цифровому ефірі T2, кабельних мережах та IPTV.

Турнірна таблиця групи "С"

Англія — 6 очок Італія — 3 очки Північна Македонія — 3 очки Україна — 0 очок Мальта — 0 очок

Збірна України зіграла лише один поєдинок у відборі на Євро-2024. Під керівництвом Руслана Ротаня команда програла Англії з рахунком 0:2. Македонці теж провели лише одну зустріч, обігравши Мальту.

Нагадаємо, півзахисник Руслан Маліновський може перейти до відомого клубу Бундесліги.

Президент УАФ Андрій Павелко заарештовано: що відомо.

Поліція затримала дружину високопоставленого футбольного чиновника за п'яне водіння.

Форвард Артем Довбик замінить відомого форварда у топ клубі.

Донецький "Шахтар" може очолити безробітний тренер.